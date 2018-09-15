Korku ve Macera Oyunu Alan Wake Şimdi de Dizi Oluyor

Remedy'nin geliştirdiği Alan Wake, dizi oluyor. Yapımcı firma, Alan Wake'in TV uyarlamasınıın geleceğini doğruladı. Cloak & Dagger ve Legion gibi dizilerde çalışan yazar Peter Calloway, Alan Wake'in TV uyarlaması yazar kadrosuna dahil oldu.

14 Mayıs 2010'da yayınlanan, Max Payne 1 ve Max Payne 2 gibi oyunların geliştiricisi Finlandiyalı Remedy Entertainment tarafından geliştirilmiş olan; korku ve macera oyunu Alan Wake, televizyon dizisi oluyor. Microsoft tarafından ilk kez Xbox 360 için 14 Mayıs 2010'da, Windows için ise 2 Mart 2012'de yayınlanan oyunun tv dizisinin icracı yapımcılığını, oyunun yazarlarından olan Remdey'nin başındaki isim (ekşi suratlı Max Payne olarak tanıdığımız) Same Lake üstleniyor.

Dizinin çekim aşamasına bir çok farklı stüdyoda başlayacağı bildirildi. Alan Wake'in nerede yayınlanacağı, kaç bölüm olacağı ve oyuncuları ile ilgili henüz bir ayrıntı paylaşılmadı. Diziyi üstlenen Contradiction films, dizi için Same Lake ile birlikte sıkı bir çalışma içine girdiklerini belirtti. Same Lake ise Alan Wake'in dizisi ile ilgili zaten uzun süredir kafasında tasarladığı bir konsept olduğunu açıkladı.

Alan Wake oyununu oynamayanlar için kısaca hikayesi şöyle:

Çok satan kitap yazarı olan Alan Wake’in karısı tatilde kaybolur, karısını aramasıyla birlikte yaşadıkları oldukça gerilimli bir hale gelmeye başlar. Daha sonra yolu küçük bir kasaba olan Bright Falls’a düşer. Wake aklını yitirmenin eşiğinde bu gizemi çözmeye ve sevdiği kadını kurtarmaya çalışır.

Zaten bir TV dizisi tarzında oynanan Alan Wake, sürükleyici hikaye anlatımı ve heyecanlı aksiyon sahneleri ile sizi etkileyecektir. Oyuncular oyunda ilerledikçe gizem artar, inanılmaz olaylarla yüzleşirler ve baş döndüren olaylar yaşarlar.