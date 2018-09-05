Yangında Kül Olan 2 Asırlık Müzeden Geriye Kalanlar

Müzeler, toplumların tarihsel ve kültürel bellekleridir. Bu nedenle müzelerin değeri içerisindekilerle ölçülemez, ulusal ya da küresel çapta kültürel miras statüsünde bulunurlar. Şimdi sizi biraz uzağa, Brezilya'daki bir müzenin tam anlamıyla tarih oluğu anlara götürüyoruz.

Hizmete girişinin üzerinden 200 yıl geçen Rio'daki Brezilya Ulusal Müzesi, 2 Eylül'de geçirdiği talihsiz bir afetle sarsıldı. 5 saat boyunca alev alev yanan tarihi bina, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeri asla doldurulamayacak sayısız eser, fosiller, hatıralar gibi pek çok şey küle döndü. Yok olan mirasların sayısı 20 milyondan fazla.

Yangının nedeni hala Brezilya otoriteleri tarafından araştırılıyor. Halk, müzeleri gerektiği koruyamayan hükümete yüklenmeye başladı. Benzer felaketlere karşı savunmasız durumda olan çok sayıda müzenin varlığından söz ediliyor. Bakım bütçelerinin kesildiğini söyleyen haberlerin sayısı da artışa geçmiş durumda.

Şimdi size bir ulusun tarihi belleğinin nasıl yok olduğuna, The Atlantic tarafından yayınlanan fotoğraflarla aktaralım.

Alevlerin binayı hızla esir aldığı anlar. Maalesef her şey yeni başlıyordu:

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışırken sivil vatandaşlar, kurtarabildikleri eserleri dışarıya çıkartıyorlar:

Yangının boyutunu gösteren, daha uzaktan çekilmiş bir fotoğraf:

İnsanların miraslarını korumak adına gösterdikleri çabanın aslında en büyük miras olması:

Felaketin ertesi günü, gerçek bilanço ortaya çıkıyor:

Ne yazık ki gidenler hiçbir zaman geriye gelmeyecekler:

En büyük miras olan toplumsal dayanışmanın kahramanları: