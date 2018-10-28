Korkutan İddia: Vücudumuz Plastiklerle Dolu Olabilir Mi?

Geçen her dakika dünyadaki okyanuslara binlerce plastik atılıyor. 1 sene içinde ise 8 milyar ton plastik atık sularımıza karışıyor. Korkunç bir rakam öye değil mi?

Bu plastik parçalar su içinde kaldığı süre boyunca çeşitli parçalara ayrılarak dağılıyor. En sık görülen plastik türü ise 5 milimetreden küçük plastik parçaları olan mikroplastiklerdir. Pasifik Okyanusu'nda bulunan Alaska büyüklüğünde dev bir plastik enkazı durumun ciddiyetini gösteriyor. Bu enkazda bulunan plastikler zamanla suya karışıyor. Deniz hayvanları ve balıklar bu plastiklerle beslenerek insan sağlığını da tehdit ediyor.

Bu durum sadece çevre bilimcileri değil, doktorları da endişelendiriyor. Eğer mikroplastikler yediğimiz besinleri işgal ederse, midelerimizi ve bağırsaklarımızı da kolaylıkla işgal edebilir. Gıda uzmanları insan bağırsaklarının mikroplastikleri barındırdığını düşünüyor fakat kimse sistematik bir şekilde bu konuyu incelemeye yeltenmiyordu.

Viyana'daki Birleşmiş Avrupa Gastroenteroloji toplantısında araştırmacılar, farklı ülkelerden seçtiği insanları test ederek çeşitli incelemelerde bulunduklarını ve her birinin dışkı örneklerinde mikroplastikler ortaya çıktığını açıkladı. Viyana Medikal Üniversitesi'nde bir gastroenterolog olan Philipp Schwable, “Plastikler günlük hayatta çok yaygındır ve insanlar çeşitli yollarla bu plastiklere maruz kalmaktadır” diye konuştu.

Mikroplastiklerin insanlar için büyük bir tehlike olduğu ifade etmek biraz zordur. Çünkü bugüne kadar yapılan incelemeler hayvanlar üzerinde yoğunlaşmıştır. İnsanlar için ise herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Hayvanlarda yapılan bu çeşitli araştırmalarda söz konusu mikroplastiklerin hayvan bağırsaklarında toplandığı, hatta kan dolaşımına ve karaciğere sızdığı ortaya çıkmıştır.

Bütün bu çalışmalar gösteriyor ki, dünyadaki okyanusları tehdit eden bu mikroplastiklerin içimize de sızmış olma ihtimali bir hayli fazla. Gelecek yıllarda insanlar için bir çalışma yapılacak mı hep beraber göreceğiz.