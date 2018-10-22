Korkuyu İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz Ücretsiz Oyun

Oyun dünyası Steam ekseninde devam ederken indie oyunların da hakkını veren yapımcılar bizleri şaşırtıyor.

Oyun dünyasının var olması belki multiplayer ve rekabetçi yapımlara bağlı ama küçüklükten beri oyunlarla var olmuş bir nesil için tek kişilik oyunlar, indie yapımlar hep özel bir yere sahip olacaktır. Şimdi bu türden, ücretsiz ve bir o kadar da başarılı bir yapımla karşınızdayız.

Kitty Horrorshow tarafından geliştirilen oyun, geçtiğimiz dönemlerde Patreon hesabı üzerinden fonlanmıştı. 4 farklı kısa oyundan oluşan oyun hem içinde bambaşka hikayeler barındırıyor hem de tüm olay örgüsünü bir arada tutan elementler içeriyor.

Mükemmel atmosferiyle sizlere Wolf Among Us havasını hissettirecek olan oyunu buraya tıklayarak ücretsiz indirebilirsiniz. Oyun dünyasının da gitgide endüstriyelleştiği günümüzde bu tip yapımları desteklemek ve yapımcısına cesaret vermek gerek diye düşünüyoruz.