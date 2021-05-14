Korona Var Öpme'yi Yapan Aydın Aydın, COVID-19’a Yakalandı

Hakkari'nin karlı dağlarında çektiği "Korona var öpme" klibiyle adından sıkça söz ettiren türkücü Aydın Aydın'ın COVID-19'a yakalandığı açıklandı.

Geçtiğimiz yıldan beri tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi birçok viral çalışmanın ortaya çıkmasına neden olmuştu. Aydın Aydın isimli bir türkücü de geçtiğimiz yıl “Korona var öpme” isimli şarkıyla adından çokça söz ettirmişti. Hakkari dağlarına kocaman “Korona var öpme” yazan Aydın Aydın'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

"Korona var öpme, hastayım ben öpme. Bir selamın yeter öpme" sözlerini türkü içinde İngilizce olarak da dillendiren türkücünün tedavisinin devam ettiği bildirildi. Çevre ve doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet ve çağın hastalığı olarak bilinen obezite ve koronavirüs ile ilgili yaptığı 'Korona var öpme' şarkısıyla adından söz ettiren türkücü Aydın Aydın, sosyal mesaj vermeyi seven biri olarak biliniyor.

Ramazan Bayramı için Hakkari’ye gidince rahatsızlandı

Sanatçının Ramazan Bayramı için memleketi Hakkari’ye gittikten kısa bir süre sonra rahatsızlandığı belirtilirken hastaneye kaldırıldıktan sonra COVID-19’a yakalandığı tespit edildi. Testi pozitif çıkan Aydın Aydın bir süre hastanede gözlemlendikten sonra sağlık ekipleri tarafından köyündeki evine nakledildi. Yapılan açıklamaya göre türkücünün tedavisine evinde devam edilecek.

Vaka sayılarının azaldığı bugünlerde maske ve mesafe kurallarına biraz daha dikkat etmek gerekiyor gibi. Ayrıca temaslı biriyle muhatap olduğumuz zaman COVID-19’a yakalanma riskini göz ardı etmemek gerekiyor.