Koronavirüs Bulaşan İlk İnsan Tespit Edilmiş Olabilir

Çin’deki bir basın kuruluşu, ülkenin sağlık kuruluşlarının kayıtlarına göre koronavirüsün ilk bulaştığı insanın Wuhan’daki hayvan pazarında çalışan 57 yaşındaki bir kadın olduğunu öne sürdü.

Koronavirüsün ilk olarak Wuhan’daki Huanan Pazarı’nda çalışan 57 yaşındaki Wei Guixian isimli bir kadına bulaştığı öne sürülüyor. Çin’de yayın yapan The Paper, ülkedeki sağlık kuruluşlarının kayıtlarında virüsün bulaştığı ilk insan olarak Guixian’ın göründüğünü yazdı.

Koronavirüs salgınının hikayesi aslında 2019 yılının aralık ayına kadar uzanıyor. Virüsün bulaştığı ilk insan olan Wei Guixian’ın hikayesi de aralık ayına dayanıyor. Guixian, 10 Aralık tarihinde soğuk algınlığı belirtileri ile Wuhan’da bir kliniğe başvurdu. Klinikteki muayeneden sonra 57 yaşındaki kadın, Huanan Pazarı’na geri döndü.

Hayvan pazarına geri dönen kadın kendini daha kötü hissederek bir süre sonra hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan kadın, çeşitli ilaçlarla tedavi edilmeye başlandı. Kullanılan ilaçlara rağmen Guixian’ın durumu kötüye gitmeye devam edince doktorlar kadını yeniden muayene ederek “çaresi bilinmeyen” bir hastalığa yakalandığını söylediler.

Kadın, ilk belirtileri göstermesinin üzerinden 8 gün geçtikten sonra Huanan Pazarı’nda aniden bayıldı ve kaldırıldığı hastanede kadına koronavirüs teşhisi koyuldu. Koronavirüs semptomları nedeniyle hastaneye başvuran ilk insan olduğu için Guixian, koronavirüsün bulaştığı ilk insan olarak kabul ediliyor. Guixian ile beraber Huanan Pazarı’nda çalışan 26 kişi daha koronavirüsün görüldüğü ilk insanlar arasında yer alıyor. Bu 27 kişi, hastalığın yayılmaya başlamasında kilit bir rol oynadı.

Koronavirüs teşhisi koyulduktan sonra hastanede tedavi altına alınan 57 yaşındaki Wei Guixian, virüsü yenmeyi başardı. Hastalığı atlattıktan sonra The Paper’a konuşan Guixian, hastalığa yakalandığı ilk günlerde kendini çok yorgun hissettiğini, ama bu yorgunluğun diğer zamanlardaki yorgunluğuna benzemediğini söyledi.

Wei Guixian, aralık ayında yakalandığı koronavirüsten ocak ayında kurtuldu. The Paper’a açıklamalar yapan kadın, koronavirüs daha erken bir aşamada tespit edilseydi salgının bu kadar büyümeyeceğini de sözlerine ekledi.