Doktorların Koronavirüs Savaşını Gösteren 15 İllüstrasyon

İnsanlık, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük küresel sorunla mücadele ediyor. Bugüne yaklaşık bir milyon insana bulaşan ve 48 binden fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs, arkasında derin acılar bırakmaya devam ediyor. İranlı bir sanatçı, doktorların pandemi ile mücadelesini gerçeküstü bir dille anlatan birbirinden etkileyici illüstrasyonlara imza attı.

Sanırım kimse 2020'nin böylesine kaotik geçmesini, daha doğrusu başlamasını beklemiyordu. Büyük umutlarla girdiğimiz yeni yıl, ilk üç ayında acıdan başka bir şey vermedi. Gezegenin dört bir tarafını etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, hayatı tam anlamıyla felç etmiş durumda.

Sağlık örgütleri, doktorlar ve tüm medya kanalları, insanları evde kalmaya teşvik ediyor. Tiyatrolar, sinemalar, spor salonları ve müzeler kapalı. Dünyadaki tüm hastaneler insanlarla dolu. Hatta bazıları o kadar dolu ki, tedaviye ihtiyacı olan başka insanlara dahi yardım edemiyor.

İranlı bir sanatçı, 21. yüzyılın en büyük trajedilerinden biri olan koronavirüs salgını ile ilgili birbirinden etkileyici illüstrasyonlara imza attı. 39 yaşındaki İranlı sanatçı Alireza Pakdel’in çizimleri, dünyanın mevcut durumunu yansıtmasının yanı sıra, bizleri salgından korumak için kendilerini feda eden doktorlar, polisler, itfaiyeciler ve hemşirelerin bu görünmez düşmanın yayılmasına karşı nasıl mücadele ettiklerini gösteriyor.

İçinden geçtiğimiz olağanüstü zamanları gerçeküstü ve hayali bir bakış açısı ile resmeden İranlı sanatçı, dayanışma, empati ve koruma gücünü ustalıkla gözler önüne seriyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Pakdel’in insanı derinden etkileyen illüstrasyonlarına hep birlikte göz gezdirelim.

İranlı sanatçının çizdiği birbirinden etkileyici 15 illüstrasyon