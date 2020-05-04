Koronavirüs 2 Günlükken Hangi Belirtileri Gösteriyor?

Rusya’da görev yapan Dr. Vladimir Zaytsev, yaptığı açıklamayla koronavirüs hastalarının henüz 2 veya 3. gününde görülmeye başlanan belirtileri açıkladı. Doktor, alkol almadan “akşamdan kalmış” gibi hissetmenin virüsün habercisi olabildiğini söyledi.

COVID-19 virüsünün bu kadar hızlı bir şekilde yayılmasının en büyük sebeplerinden birisi de semptomların çok geç ortaya çıkması olarak gösteriliyor. Yani, hastalığa yakalanan kişi 12 - 14 gün boyunca hasta olduğunun farkında olmadan başka insanlara da virüsü bulaştırıyor. Bu noktada bazı açıklamalar yapan kıdemli kulak burun boğaz uzmanı Dr. Vladimir Zaytsev, yeni tip koronavirüse yakalanan kişilerin erken semptomlarını açıkladı.

Rus doktor, COVID-19 virüsüyle enfekte olan kişilerde “akşamdan kalma” gibi belirtilerin hastalığın erken safhalarında ortaya çıkabileceğini söyledi. Zaytsev, “Bir önceki gün alkol tüketmediyseniz ve aniden halsizlik, ağırlık, kırgınlık başlangıcı, titreme, göz ağrısı ve artan yorgunluk hissediyorsanız, aynı zamanda vücut ısınız da yüksek değerlere ulaşmıyorsa, bu belirtiler hastalığın gelişmeye başladığını gösteriyor olabilir” şeklinde açıklama yaptı.

2 - 3 gün içinde belirtiler çıkmaya başlıyor

Koronavirüs için yapılan çalışmalar sonucunda semptomların aslında 2-3 üç gün içinde çıkmaya başladığını belirten Zaytsev, virüsün daha sonra nefes borusuna indiğini ve ses değişikliği ve boğulma nöbetlerine neden olduğunu vurguladı. Tedavi yapılmaması durumunda akciğer ve özellikle bronşların zarar görmeye başladığını belirten Rus doktor, bunların beraberinde spazmlar ve hava yetmezliği gibi ciddi belirtilerin oluştuğunu söyledi.

En ufak şüphede dahi önleminizi alın

Belirtilerin erken safhada başlaması kötü bir şey gibi gözükse de aslında son derece olumlu bir gelişme. Bir virüsü ne kadar erken fark edersek yayılma hızını aynı şekilde azaltabiliriz. Bu sebeple, son dönemde yukarıda belirttiğimiz belirtilere sahipseniz, sağlık kuruluşlarından yardım isteyip bu süreçte de kendinizi karantinaya almanızı öneriyoruz.