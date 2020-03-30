Koronavirüsün ABD'de Ulaştığı Boyutu Gösteren Fotoğraf

ABD'de bir hemşire tarafından çekilen fotoğraf, koronavirüs salgınının geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Fotoğrafı sızdıran hemşire, ülkedeki hastanelerin mücadele ettikleri zorluklara dikkat çekiyor.

Dünyada yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor. New York'ta görev yapan bir hemşirenin paylaştığı bir fotoğraf, salgının ülkede ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

Hemşire tarafından paylaşılan fotoğraf, pazar günü Manhattan bölgesinde, içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin bulunduğu bir tırda çekildi. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen 38 yaşındaki hemşire, sızdırdığı fotoğrafla sadece salgının geldiği noktayı değil, hastanelerin içinde bulunduğu zor durumu da ortaya koydu.

Fotoğrafta, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden insanların donduruculu bir tırda beyaz ve turuncu ceset torbalarında muhafaza edildiği görülüyor. Hemşire, torbalardan birinin önceki akşam hayatını kaybeden 71 yaşındaki bir kadın hastasına ait olduğunu belirtti.

Hayatını kaybeden kadın hakkında konuşan hemşire, "Son nefesini verirken gördüğüm insanların yanında durmaya çok sabredemiyorum. Ama o kadının hırka ve pijamalarını çok beğendim, bu yüzden kalmaya ve onu biraz tanımaya karar verdim. Eğer yanındaki bandanasıyla yüzünü örtseydi, şimdi burada olmayabilirdi. Ama yalnız ölmedi." şeklinde konuştu.

Hemşire, salgının yıkıcı etkileri bir yana hastanelerdeki sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları da ortaya koydu. Kullandıkları kişisel koruyucu ekipmanları saçmalık olarak nitelendiren hemşire, 12 saatlik vardiyada sadece bir maske kullanabildiklerini belirtti. Ayrıca hastane çalışanlarına semptom göstermedikleri sürece COVID-19 testi yapılmadığını öne sürdü.