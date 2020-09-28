COVID-19 Aşı Çalışmaları Köpekbalıklarını Tehdit Ediyor mu?

ABD'li bir sivil toplumu örgütü olan Shark Allies, koronavirüs aşı çalışmalarında 250 bin köpekbalığının katledilebileceğini iddia etti. Bunun sebebi ise köpekbalığı karaciğeri yağından elde edilen skualen.

Dünya genelinde 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs hâlâ tam anlamıyla durdurulabilmiş değil. 33 milyondan fazla insana bulaşan bu salgını durdurabilmek için Türkiye de dâhil olmak üzere birçok ülkede aşı ve ilaç çalışmaları yürütülüyor.

Ancak bu koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarıyla ilgili oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. ABD'de faaliyet gösteren Shark Allies isimli bir sivil toplum örgütü, koronavirüs aşısı çalışmalarında 250 bin köpekbalığının katledilebileceğini iddia etti.

Köpekbalıkları tehlikede mi?

Shark Allies isimli bu örgüt, köpekbalıklarının karaciğerinden yapılan ve 'skualen' adı verilen doğal bir yağın yardımcı etken madde olarak koronavirüs aşılarında kullanıldığını ifade etti. Sivil toplum örgütünün yöneticisi Stefanie Brendl, skualen'in hâlihazırda var olan grip aşıları da dâhil olmak üzere birçok ilacın yapımında kullanıldığını ve koronavirüs aşısı için de yüzbinlerce köpekbalığının katledilebileceğini söyledi.

Brendl, aşılarda skualen'in kullanılmasının sebebi olarak ise bileşendeki güçlü yağların bağışıklığın etkisini artırması olduğunu dile getirdi. Stefanie Brendl, mevcut bazı koronavirüs aşı adaylarında da bu yağın kullanıldığını dile getirdi.

Skualen maddesinin kullanıldığı bir koronavirüs aşı adayının piyasaya sürülmesi durumunda tek bir kişi için kullanılacak bir doz aşı üretiminde 250 bin köpek balığının katledilmesi gerektiği ifade edildi. Stefanie Brendl, "Aşı çalışmalarını yavaşlatmak veya engellemek niyetinde değiliz. Ancak köpekbalıkları bu sebeple verimli bir tedarik zinciri değil" dedi. Peki, siz bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.