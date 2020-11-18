Türkiye’de de Denenen Koronavirüs Aşısı Umut Vermeye Başladı

Çinli şirket Sinovac Biotech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının birinci ve ikinci faz test sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamalarda aşının koruyuculuğunun var olduğu ve sonuçların umut verici olduğu ifade edildi. Aşıyla ilgili nihai karar, üçüncü faz çalışmalarla belli olacak.

Koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan aşı çalışmalarında yeni bir gelişme daha yaşandı. Çin'de geliştirilip Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da test edilen CoronaVac isimli aşının birinci ve ikinci faz sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamalarda sonuçların umut verici olduğu, aşının acil durumlarda kullanılabileceği ifade edildi. Nihai sonuçlar, üçüncü faz sonuçlarının gün yüzüne çıkmasıyla ortaya çıkacak.

Aşının geliştiricisi olan Sinovac Biotech'in yaptığı açıklamalarda, aşının hızlı bir şekilde etki gösterdiği ifade edildi. Ancak bu aşının vücutta oluşturduğu antikor, biraz düşük. Uzmanlar bu yüzden, aşının koruyucu olabileceğini söylüyorlar. Şirket tarafından elde edilen bulgular, hakemli tıp dergilerinde de yayımlandı.

Aşının en önemli özelliği, sıcaklara dayanabiliyor oluşu

CoronaVac aşısı ile ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanlarından Gang Zeng, bu aşının diğerlerinden daha fazla dikkat çekici olacağını söyledi. Bunun nedenlerine de değinen Zeng, bu aşının normal buzdolaplarında saklanabileceğini söyledi. Aşının 2 ila 8 santigrat derece aralığına dayanıklı olduğunu ifade eden bilim insanı, CoronaVac'ın raf ömrünün 3 yıl olduğunu belirtti. Zeng'e göre diğer aşıların çok daha soğukta saklanması ise bir zorunluluk.

Aşı çalışmalarında da aktif bir şekilde rol alan Zhu Fengcai tarafından yapılan açıklamalarda ise aşının 14 günde bir kez olmak üzere iki doz şeklinde uygulandığı ifade edildi. Fengcai'ye göre dört haftalık süreç, insanların koronavirüse karşı bağışıklığını güçlendirmeye yetiyor. Ancak az önce de belirtmiş olduğumuz gibi CoronaVac isimli aşıyla ilgili nihai sonuç, üçüncü faz çalışmalarından sonra belli olacak.