Koronavirüs Aşısı İçin Gönüllüler Üzerinde Teste Başlanacak

Koronavirüsle mücadele etmek adına birçok ülkeden bilim insanları gece gündüz demeden çalışmalar yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nden Moderna isimli biyoteknoloji firması da virüse karşı aşı geliştirdiğini duyuran firmalardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. Yetkililerin aktardığına göre geliştirilen aşı şu an test aşamasında.

Dünya, son haftalarda sadece koronavirüsü konuşur hâle geldi. Çin’de görülmesinin ardından birçok ülkeye yayılıp can kayıplarına sebep olan virüsü durdurabilmek için yapılan çalışmaların sonuç vermesi herkesin ortak isteği. Vaka sayısının 1 milyonu, can kaybınınsa 55 bini geçtiği raporlanan koronavirüsle ilgili bugün Moderna firmasından yeni bilgiler geldi.

Moderna, bugün ‘mRNA-1273’ isimli koronavirüs aşısı adayının evreleriyle ilgili bilgi içeren bir tıbbi zaman çizelgesi yayınladı. Virüsün ilk görüldüğü yer olan Çin’den yetkililerin COVID-19 ismi verilen virüsün genetik dizilimini dünyaya açıklamasıyla beraber ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) ve Moderna firmasının mRNA-1273’ün genetik dizilimini oluşturduğu aktarıldı. Açıklamaya göre ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, 24 Şubat tarihinden itibaren aşı adayının Faz 1 klinik çalışmalarına başladı. 4 Mart tarihinde aşının başvurusunu inceleyen ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) klinik çalışmaların devam etmesine onay verdi.

Gönüllülerle test başlıyor:

Moderna’dan 23 Mart tarihinde alınan bilgilere göre üzerinde çalışmaların sürdüğü aşının ancak 12/18 ay arasında hazır hâle gelebileceği söylendi. 27 Mart’taysa ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, yaptığı açıklamada Moderna tarafından geliştirilen aşı adayının sağlıklı gönüllüler üzerinde deneneceği aktarıldı. Aşı testi için kullanılacak gönüllülerin 18 ila 55 yaş arasında değiştiğini de ekleyelim.

Gelen bu yeni bilgiler tedaviyle ilgili bilgi bekleyen milyonlarca kişi için umut kaynağı oldu. Bugün hâlâ virüsün enfekte ettiği insan sayısı ve yaşanan can kayıpları artmaya devam ediyor. En fazla vaka görülen ülkeler arasında başı ABD çekiyor.

Türkiye vaka listesinde 10. sırada yer alıyor. Can kaybında listenin ilk sırasında 13.915 ölümle İtalya var. Türkiye’deyse az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilere göre vefat sayısı 425. Güncellenen bilgileri ve tedavi çalışmalarıyla ilgili haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.