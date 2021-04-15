Türkiye'de Koronavirüs Nedeniyle Aynı Aileden 8 Kişi Öldü

İstanbul ve Rize'de yaşamakta olan "Genç" soy isimli bir ailenin 8 üyesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bunun üzerine korkmaya başlayan aile üyeleri, devletten öncelik isteyerek genetik yapılarının incelenmesini ve bir an önce aşı vurulmak istediklerini söylüyorlar.

Şu sıralar en kötü günlerini yaşamakta olduğumuz koronavirüs pandemisi sürecinde, çok ilginç bir olay yaşandı. Bir kısmı İstanbul'da bir kısmı ise Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan bir aileden tam 8 kişi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu durumun kendilerini tedirgin etmesi üzerine harekete geçen aile üyeleri, genetik yapılarının araştırılmasını ve kendilerine aşı önceliği tanınmasını istediler.

Aile, koronavirüsle ilk kez Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç ile tanışıyor. Yapılan test sonuçlarında COVID-19'a yakalanan ikiliden baba hastanede, çocuk ise evinde gözetim altında tutuyor. Evde izole durumdayken kalp krizi geçiren Burak Genç, 6 Kasım'da hayatını kaybediyor. Bunun üzerine hastanedeki babanın da durumu ağırlaşıyor ve 12 Kasım'da da baba Genç, hayatını kaybediyor. Ancak ne oluyorsa bu iki ölümden sonra oluyor. Cenaze ve taziyelerde koronavirüs kapan 6 aile üyesi daha 1 Aralık 2020 ve 14 Nisan 2021 tarihleri arasında hayatını kaybediyor.

"Devlet bize öncelik tanısın"

Olayın duyulması üzerine gündem haline gelen ailenin üyelerinden Ali Genç, bazı açıklamalarda bulundu. Bu hastalığın şakasının olmadığını, kendi ailesinin COVID-19 nedeniyle mahvolduğunu, diğer insanların da buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Kendi genlerinde bir sorun olduğunu düşündüklerini ifade eden Ali Genç, hastalığı hafif geçiren akrabalarının bile öldüğünü, bu yüzden kendilerinin de korkmaya başladıklarını, genlerinin incelenmesini istediklerini belirtiyor. Devletten öncelik isteyen aile üyesi artık kimseyi kaybetmek istemediğini, bir an önce aşı olmak istediklerini sözlerine ekledi.

Diğer aile üyeleri Havva Genç ve Sinan Genç ise aslında çok derin anlamlar içeren açıklamalarda bulundular. Bu bağlamda Havva Genç, evlerinin mezarlıkların üzerinde olduğunu ve o mezarlıklara bakarak her gün acılarını tazelediklerini, Sinan Genç ise hastalığın gerçekliğini yaşayan bir aile olduklarını, kimsenin bu acıyı yaşamamalarını istediklerini söyledi. Devletin aile ile ilgili herhangi bir şey yapıp yapmayacağı, şu an için bilinmiyor.