Geçtiğimiz aralık ayından bu yana dünyayı etkilemeye devam eden koronavirüs, bilgisayar sektöründe yüksek hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Virüs nedeniyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde toplamda 64,8 milyon teslimat yapıldı.

Geçtiğimiz aralık ayında ilk olarak Çin’de görülen ve kısa süre içinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs, yaşamımızı etkilemesinin yanı sıra pek çok sektörün de büyük zarara uğramasına neden oldu. Ancak bazı sektörler için koronavirüs adeta bir parlama noktası oldu.

Bu sektörlerden birisi de bilgisayar sektörüydü. Gartner tarafından açıklanan verilere göre dünya çapındaki kişisel bilgisayar (PC) teslimatları, koronavirüsün yayılmasıyla birlikte epey arttı. Öyle ki 2020 yılının ikinci çeyreğinde dünya çapında 64,8 milyon PC teslimatı yapıldı.

Artış ilerleyen zamanlarda da devam edecek mi?

Bilgisayar üreticileri bu kadar büyük satış miktarları elde etselerde ellerindeki stoğu yenilemek konusunda bir sıkıntı yaşamadı. Öte yandan dizüstü bilgisayarlarda da COVID-19 salgını sonucunda ciddi bir talep artışı yaşandı. Talep artışının en büyük nedeni elbette insanların evden çalışmaları ya da ders görmeleriydi.

Peki bilgisayar sektöründe yaşanan talep artışı, 2020’nin ilerleyen zamanlarında aynı oranda korunabilecek mi? Gartner araştırma direktörü Mikako Kitagawa, bu soruya kendi cevabını verdi. Kitagawa, bilgisayar sektöründe yaşanan talep artışının ileride devam etmeyeceğini şu sözlerle anlattı:

“PC tedarik zinciri COVID-19 salgını nedeniyle 2020’nin başlarında ciddi şekilde alt üst oldu. Ancak mobil PC talebindeki bu artış 2020’nin ötesinde devam etmeyecek. Çünkü sevkiyatlar esas olarak COVID-19 salgınının etkisi nedeniyle kısa vadeli iş ihtiyaçları ile arttı.”

Bugüne kadar açıklanan verilere göre dünya genelinde 12 milyondan fazla insanda görülen koronavirüs, bilgisayar sektörü gibi pek çok sektörü olumlu yönde etkilemişti. Virüs nedeniyle video konferans uygulamaları değer kazanmış; oyun sektöründe de önemli miktarda kazanç sağlanmıştı.