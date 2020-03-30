Koronavirüs Bulaştıranlar Cinayetle Suçlanabilir

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, koronavirüse yakalanan bir insanın bilerek başkalarına virüs bulaştırarak ölümlerine neden olması halinde kasten adam öldürmekten sorumlu tutulabileceğini söyledi.

Koronavirüsü vakaları ülkemizde artmaya devam ederken, virüs salgınının ortaya çıkaracağı durumlar ile ilgili olarak hukuki yaklaşımlar da belli olmaya başladı. Hukukçu olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, virüs salgını ile ilgili alınan önlemler ve hukuki yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Oğurlu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin kamu sağlığını düzenleme amacı taşıdığını ve alınan her önlemin idari hukuk açısından uygun olduğunu açıkladı. Oğurlu, Türkiye’de hala sokağa çıkma yasağı olmadığını hatırlatırken, idarenin kamu düzenini sağlamak için mahkeme kararına başvurmadan idari yaptırımlar uygulayabileceğini söyledi.

Oğurlu, hasta olduğunu bildiği halde sorumsuz davranarak virüsün başka insanlara bulaşmasını sağlayarak can kaybına neden olan insanların taksirle adam öldürme suçundan sorumlu tutulabileceklerini de sözlerine ekledi. Oğurlu, ceza hukukuna göre bir kişiye kasten hastalık bulaştırarak hayatını kaybetmesine neden olanların kasten adam öldürmüş sayılabileceğini söyledi.

İtalya’daki koronavirüs önlemlerini hatırlatan Prof. Dr. Oğurlu, İtalya’da izin kağıdı olmadan veya makul bir sebebe sahip olmadan dışarı çıkanların 400 ile 3 bin euro arasında para cezası ile cezalandırıldığını söyledi. Oğurlu, Türkiye’de de gerekli görüldüğünde benzer uygulamaların hayata geçebileceğini belirtti.

Alınan son önlemlerle bütün şehirlerde valiler başkanlığında il pandemi kurulları kuruldu. Oğurlu, kurulan pandemi kurullarının tavsiyesi doğrultusunda valilerin, sokağa çıkma yasağı ve karantina ilan edebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Yücel Oğurlu, koronavirüs ile mücadele için alınan önlemlerin özgürlükler bağlamında değil, yaşama hakkı bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini söylerken kısıtlamalar dolayısıyla ortaya çıkan şikayetlerin yerinde olmadığını söyledi.