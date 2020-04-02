Koronavirüs Bulaştırdığı Gerekçesiyle Kız Arkadaşını Öldürdü

İtalyan bir erkek hemşire, doktor olan kız arkadaşını kendisine koronavirüs bulaştırdığı gerekçesiyle öldürdü. Polis sorgusunda suçunu itiraf eden adam, “Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı” dedi.

Dünyada koronavirüs (COVID-19) kaynaklı en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya, şok bir cinayetle sarsıldı. Sözcü gazetesinin İtalyan basınından aktardığı bilgilere göre Antonio De Pace isimli bir erkek hemşire, çalıştığı hastanede COVID-19 hastalarına bakan doktor kız arkadaşı Lorena Quaranta’yı öldürdü.

Kız arkadaşını, kendisine koronavirüs bulaştırdığı gerekçesiyle öldürdüğünü belirtilen De Pace, salı günü evinden polisi arayarak işlediği cinayeti itiraf etti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 27 yaşındaki Quaranta’yı cansız şekilde yerde buldu. İtalyan basını, De Pace’nin de bileğinde kesikler olduğu ve intihar etmeye çalıştığını aktardı.

Sorguda suçunu itiraf eden İtalyan adam, “Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı” ifadelerini kullandı. Öte yandan De Pace ve Quaranta’nın koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Yaşanan trajedi ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatan polis, cinayetin koronavirüsten ziyade başka bir sebeple işlenmiş olabileceği ihtimalini araştırıyor.

İtalyan basını, 27 yaşındaki Quaranta’nın cinayete kurban gitmeden önce sosyal medyada çok aktif olduğu ve İtalya’daki doktorların çalışma koşulları ve haklarıyla ilgili sert paylaşımlarda bulunduğunu yazdı.

İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde patlak veren yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadelesini sürdüren İtalya, pandemiden en fazla etkilenen ülkelerden. İtalya'da onaylanmış toplam vaka sayısı 110.000’i geçmiş durumda. Dünyada ölüm/vaka oranının en yüksek olduğu ülke olan İtalya, bugüne kadar 13.155 insanını koronavirüse kurban verdi.