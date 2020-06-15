Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüse yakalanan hastaların, diyabet(şeker hastası) olma riski de artıyor. Bu artışa, COVID-19’un kullandığı bir protein sebep oluyor.

Koronavirüs pandemisi ha bitti ha bitecek derken, son günlerde artan vaka sayıları ile yeniden insanlar üzerinde korku bırakmaya başladı. Normalleşme süreciyle birlikte kurallara dikkat etmeyen pek çok insan nedeniyle COVID-19’un bulaşı oranı da yükselmeye başladı. Virüs hakkında araştırmalar yapan bir grup bilim insanı ise, virüsün enfekte olan kişilerde önemli bir hastalığa daha sebep olabileceğini keşfetti.

Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi ve Londra Kraliyet Koleji başta olmak üzere birkaç araştırma kurumunun ortak yaptığı bir araştırmada, COVID-19 enfeksiyonunun hastalarda diyabet gelişme riskini yükselttiği keşfedildi. New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışmada ortaya çıkan bu bilgiye göre, virüs halk dilinde şeker olarak da bilinen diyabet hastalığının çıkmasını sağlıyor. Ayrıca şeker hastası olan kişilerin koronavirüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğu biliniyor.

Bir protein sonucu risk de artıyor

Koronavirüsün hücrelere yayılmasını sağlayan en önemli protein olan ACE-2, aynı zamanda glikoz metabolizmasından sorumlu organları da etkiliyor. Bu durum da şeker hastası olmayan kişilerin dahi hastalığa yakalanmasına neden olabiliyor. Uzmanlardan yapılan açıklamaya göre, diyabetin yeni tip mi yoksa daha önceden bilinen bir tip mi olduğu şu an için bilinmiyor. Şu anda araştırmacılar, COVID-19 vücuttan tamamen atılınca diyabetin nasıl bir yol izlediğini araştırıyor.

Ülkemizde de pek çok insanın diyabet rahatsızlığına sahip olduğu biliniyor. Genetik olarak da aktarılabilen bu hastalık, koronavirüsle beraber daha da fazla insana ulaşabilir. Bu sebeple, normalleşme sürecinde olsak dahi önlemlerimizi en iyi şekilde almamız gerekiyor. Maske ve sosyal mesafeye dikkat edeceğimiz gibi mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamak da virüsün yayılmasını engellemek için çok etkili olacaktır.