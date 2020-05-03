4 Maddede Koronavirüsün Dünyayı Krize Sürüklemesinin Nedeni

Her sene milyonlarca insanın yakalandığı mevsimsel gribin aksine çok daha büyük bir panik ortamı yaratan koronavirüs salgını, hangi sebeplerle gripten daha tehlikeli? Bugün sizlere 4 maddede koronavirüsün mevsimsel gripten neden daha tehlikeli olduğunu açıklayacağız.

2019’un sonundan beri tüm dünyanın ana gündemi haline gelen COVID-19 pandemisi, neden bu kadar çok korku salıyor? Neredeyse her yıl yaşanan grip salgınına (influenza) göre daha az öldürücü olduğu defalarca kez dile getirilen COVID-19 salgını, gerçekten de daha mı az öldürüyor?

CNN International’da yer alan haberde, uzmanlardan alınan bilgilerden yola çıkılarak COVID-19 salgınına karşı büyük çaplı önlemler alınmasının 4 sebebi açıklandı. Bugün sizlere, koronavirüsün neden normal grip salgınına göre daha korkunç bir salgın olduğunu 4 maddede açıklayacağız. Hazırsanız başlayalım:

Koronavirüs daha bulaşıcı

Gribe yakalanan bir insan ortalama olarak 1,28 kişiye hastalık bulaştırır. Koronavirüste ise bu oran 2 - 3 arasına, hatta Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasına göre 30’a kadar çıkabiliyor. Bu da koronavirüsün çok daha hızlı yayılmasına olanak tanıyor.

Koronavirüs daha hızlı can alıyor

COVID-19 virüsü, Influenza’ya oranla çok daha hızlı can alıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin yayınladığı veriye göre Ekim 2019 ile Nisan 2020 arasında günlük ortalama 331 kişi grip yüzünden hayatını kaybediyordu. Koronavirüs ise 6 Şubat ile 30 Nisan arasında ABD’de günlük ortalama 739 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Koronavirüs belirtileri daha geç gösteriyor

Koronavirüsün daha fazla bulaşıcı olmasının ana sebeplerinden biri de belirtilerini çok daha geç göstermesi. Normal bir grip salgınına yakalanan bir kişi, bir ila dört gün arasında belirti göstermeye başlar. Normalde bu sayı 2 günü geçmez. COVID-19’da ise bu sayı minimum 4-5 gün iken 14 güne kadar uzayabilir. Belirtisi olmadığı için kendini sağlıklı hisseden kişi ise virüsü daha fazla insana bulaştırır.

Grip için aşı var ama koronavirüs için yok

Uzun yıllardır birlikte yaşamaya alıştığımız grip salgını için pek çok farklı aşı bulunuyor. Koronavirüs için ise şu anda bir aşı bulunabilmiş değil. Bu da salgının çok daha hızlı bir şekilde yayılmasını sağlıyor.