Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden Önemli Açıklama

Koronavirüs ile ilgili tedbirlerin artırıldığı şu günlerde yeni bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Yapılan açıklamalarda farkındalığın artırılması gerektiği vurgulanırken vatandaşların e-Devlet aracılığıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına da erişilebileceği hatırlatıldı.

Şu sıralar hepimizin gündemini oluşturan Koronavirüs ülkemizde de yayılmaya devam ederken yetkililerin aldığı tedbirler her geçen gün biraz daha artıyor. Dün akşam itibarıylaCumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 100 milyar TL'lik bir ekonomi paketi açıklandı. Şimdi ise Koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden önemli bir açıklama geldi.

Türkiye'de hemen herkesin bir e-Devlet hesabı var ve hesabı olan vatandaşlar, dün itibarıyla e-devlete girdiklerinde ya da e-posta hesaplarını kontrol ettiklerinde "COVID-19 Bilgilendirme" başlıklı bir hatırlatma mesajı olduğunu gördüler. Bu hatırlatma mesajı, Koronavirüs salgını sürecinde e-Devletin aktif olarak kullanılabileceğini hatırlatıyordu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, vatandaşlara gönderdiği hatırlatma mesajında Türkiye'nin Koronavirüs ile tüm dünyaya örnek olacak şekilde savaştığını söyledi. Bu bağlamda vatandaşların da üzerine düşeni yapması gerektiği belirtilen mesajda, konuyla ilgili farkındalığın artırılması gerektiğine değinildi ve salgınla mücadele edilebilmesi için sosyal etkileşimin mümkün olduğunca azaltılması gerektiği belirtildi.

Vatandaşların, özellikle de risk grubunda olan 60 yaş üstü, hamile ya da ciddi bir kronik hastalığı olan vatandaşların evden çıkmaması gerektiği belirtilen hatırlatma mesajında, e-Devlet üzerinden tüm kamu kurum ve kuruluşlarına çevrimiçi olarak erişilebileceği vurgulandı. Böylelikle bir kez daha hem evden çıkmayın uyarısı yapıldı hem de internetin, pek çok işlem için kullanılabileceği bir kez daha hatırlatılmış oldu.