Hindistan Hükümeti Yeni Varyant Hakkında Uyarılmış

Reuters’a konuşan beş Hintli bilim insanı, Hindistan varyantı konusunda haftalar önce hükümeti uyardıklarını ancak bir şey yapılmadığını açıkladı. Hatta uyarının Hindistan Başbakanı Modi’ye ulaşıp ulaşmadığı dahi bilinmiyor.

Tüm dünya koronavirüsle mücadele etmeye devam ederken Hindistan, salgının en kötü seyrettiği ülkelerin başında geliyor. Ülke tarafından dün açıklanan verilere göre bir gün içinde 401.993 yeni vaka tespit edildi ve 3.523 kişi hayatını kaybetti. Bugün Reuters’a konuşan beş bilim insanıysa konu hakkında hükümeti daha önce uyardıklarını açıkladı.

Reuters’a açıklama yapan beş bilim insanı, mart ayının başlarında ülkede yeni ve daha bulaşıcı bir varyant hakkında hükümeti uyardıklarını belirtti. Fakat hükümet, aktarılan bilgiye göre bu uyarıya rağmen virüsün yayılmasını engellemek için büyük kısıtlamalar getirmekten kaçındı. Milyonlarca maskesiz insan, dini festivallere ve siyasi mitinglere katıldı.

Mart ayında uyarı verilmiş:

Mart ayının başında hükümete aktarılan uyarı, ‘SARS-CoV-2 Genetics Consortium (INSACOG)’ tarafından yapılmıştı. Uyarı, açıklama yapan bir bilim insanına göre doğrudan başbakana rapor veren üst düzey bir yöneticiye iletildi. Uyarının yönetici tarafından Hindistan hükümetine aktarılıp aktarılmadığıysa kesin olarak bilinmiyor.

INSACOG, aralık ayının sonlarına doğru özellikle halk sağlığını tehdit edebilecek koronavirüsün genomik varyantlarını tespit etmek için hükümet tarafından bir bilimsel danışmanlar forumu olarak kuruldu. Kurul, virüs varyantlarını inceleyebilen 10 ulusal laboratuvarı bir araya getiriyor. Bugün Hindistan varyantı olarak bilinen B.1.617, şubat ayının başında tespit edildi.

Hindistan’da artan koronavirüs vakaları ve koronavirüs kaynaklı ölümler ve bilim insanları tarafından ortaya atılan bu iddia, uluslararası basınlarda da tartışma konusu oldu. Birçok bilim insanı Hindistan hükümetini önlem almamakla suçlarken bazı bilim insanları, konu hakkında hükümeti suçlamanın bir anlamının olmadığını belirtti.