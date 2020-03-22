İstanbul'da Tarihi Gün: Trafik Yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü

Günlük hayatta da kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan Koronavirüs, İstanbul’da da yolların boşalmasına sebep oldu. İBB Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu %1’in altında ölçüldü.

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, ülkemizde de kendisini gösteriyor. Şu ana kadar 947 kişiye bulaşan ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan virüs, günlük hayatı da etkilemeye devam ediyor.

Virüsün hayata etkisinin en net görüldüğü alan ise trafik oldu. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da yollar boşaldı. İBB Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu %1 olarak ölçüldü.

İstanbul’da yollar boşaldı

Günlerdir yetkililer ve uzmanlar tarafından yapılan ‘evde kalın’ uyarıları en nihayetinde meyvelerini vermeye başladı. İBB Trafik uygulamasında %1 yoğunluk gibi tarihi bir değer görüldü. İstanbul trafik haritası neredeyse tamamen yeşile boyandı.

Ayrıca ‘sosyal mesafe’ uyarıları da meyvelerini vermeye başlamış gözüküyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açıklanan verilerde toplu taşıma kullanım oranında da oldukça büyük bir azalma yaşandığı görülüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin 20 Mart günü açıkladığı toplu taşıma kullanım verileri düşüşün ne kadar sert olduğunu gösteriyor. Açıklanan verilere göre toplu taşıma araçlarının kullanımı 7 milyon 360 binden, 1 milyonun altına düştü. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte bu oranın daha da düşeceği tahmin ediliyor.

Şu an ülkemizde dünya genelinde en çok koronavirüsü vakasının görüldüğü 24.ülke konumunda bulunuyor. Koronavirüse bağlı can kaybında ise dünya genelinde 16. sırada bulunuyoruz. Dolayısıyla hem kendi sağlığımızı, hem toplum sağlığını korumak hem de sağlık çalışanlarının üstündeki baskıyı azaltmak için uzmanlardan gelen tavsiyelere uyalım.