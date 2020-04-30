COVID-19 Salgınında İyileşen İnsan Sayısı 1 Milyona Ulaştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle enfekte olan insan sayısı her geçen gün artsa da iyileşen insan sayısında da önemli bir artış var. Yapılan son açıklamayla iyileşen hasta sayısı 1 milyonu geçti.

Koronavirüs pandemisi, dünya genelinde insanlara zor günler geçirtse de olumlu şeyler de yaşanmaya başladı. Ülkemiz dahil pek çok ülkede pik noktasına ulaşıldığı düşünülen COVID-19 salgını, gücünü yavaş yavaş da olsa kaybediyor. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarını raporlayan Worldometer’a göre, dünya üzerinde COVID-19’a yakalanan 1.001.933 kişi virüsten tamamen kurtuldu.

Dünya genelinde en çok insanın iyileştiği ülkelere baktığımızda, vaka ve ölüm sayılarında da birinci sırada olan ABD bizleri karşılıyor. ABD’de şu ana kadar 147.411 kişi iyileşmiş durumda. ABD’yi 132.929’la İspanya, 120.400’le Almanya, 77.610’la Çin, 73.791’le İran, 71.252’yle İtalya ve 48.228’le Fransa takip ediyor.

Türkiye’de iyileşen sayısında durum ne?

En çok koronavirüs vakasının görüldüğü 7. ülke olan Türkiye, son günlerde vaka sayısından çok iyileşen insan sayısı açıklamaya başladı. Bu olumlu tablo sonucunda ülkemizde şu ana kadar 44.040 koronavirüs hastası tamamen iyileşti. Toplamda 117.589 kişinin enfekte olduğu ülkemizde enfekte olan insanların 3’te birinden fazlası iyileşmiş durumda. Bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 3.081 olarak açıklandı.

Dünyada son durum ne?

Dünyada şu ana kadar 3.220.970 kişide koronavirüs tespit edildi. Bu kişilerden 1.001.933’ü iyileşirken, 228.251 kişi ise hayatını kaybetti. Hala koronavirüs hastalığıyla yüzleşen insan sayısı ise 1.990.786. Bu hastalardan yüzde 97’sinin hastalığı hafif atlattığı bildirilirken yüzde 3’ünün durumunun ciddi veya kritik olduğu açıklandı.