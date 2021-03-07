Koronavirüsün Kanserli Hastalarda İyileşme Sağladığı İddiası

Kanser hastaları, koronavirüs salgınında risk grubunda yer alıyor ve şimdiye kadar bu hastaların koronavirüse yakalanması durumunda tedavisi noktasında genel durumun ne olduğuna dair pek çok farklı araştırma gerçekleştirildi. Ortaya çıkan yeni bir iddia ise koronavirüse karşı oluşan bağışıklığın kanserli hücreleri de etkileyerek iyileşme sağladığı yönünde.

Koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren, hakkında ilk dönemlerde neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz bu hastalığın bazı gruplar için daha fazla risk teşkil ettiğini biliyorduk. Tansiyon, diyabet, kanser gibi hastalıklara sahip kişiler, doğrudan risk grubunda yer aldı ve tedaviler de önlemler de bu doğrultuda ilerledi.

Ancak son dönemde ortaya çıkan bir iddia, vücudumuzda koronavirüse karşı geliştirilen antikorların ve hücresel bağışıklığın kanserli hücreleri de etkilediği ve iyileşmeye yol açtığı yönünde. Henüz yalnızca birkaç hastadan elde edilen verilere dayanan bu iddia, doğruluğuna yönelik yapılacak araştırmalarla kanser tedavisinde önemli rol oynayabilir.

Hem yerli hem yabancı kaynaklardan benzer iddialar var:

Prof. Dr. Güner Sönmez'in konu ile ilgili flooduna buradan ulaşabilirsiniz.

İddianın kaynağı, doğrudan tekil hasta verilerine dayanıyor. Radyoloji uzmanı ve Üsküdar Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Güner Sönmez'in Twitter hesabında gündeme getirdiği konuda, koronavirüse yakalandıktan sonra kanserli hücrelerinde azalma yaşanan hastaların örnekleri yer alıyor. Aynı zamanda yine Sönmez'in paylaştığı verilere göre kimi kanserli hastalarda koronavirüs tanısı ve tedavisi sonrası kemoterapiden verim alma oranında da artış yaşanmış.

Sönmez'in ilgili paylaşımının altında kendi yakınlarında da benzer durumların yaşandığını dile getiren kişiler de var. Ancak tabii ki bu noktada bireysel açıklamaların böylesine hassas bir konuda doğrudan kesin bilgi olarak değerlendirilmesi yanlış olacağından her birine yalnızca birer iddia gözüyle bakabiliriz.

Benzer örnekler yabancı kaynaklarda da yer alıyor. Birleşik Krallık'ta lenfoma teşhisi konan ve tedavi gören 61 yaşındaki bir hastanın koronavirüse yakalanması sonrası gerçekleşen tedavi sürecinin ardından çoklu tümörlerinin büyük oranda azaldığı biliniyor.

New York Rochester Üniversitesi Tıp Merkezi James P. Wilmot Kanser Enstitüsü Direktörü Dr. Jonathan Friedberg'e göre bu türden vakalarda yüzde 25 oranında remisyon görülebiliyor. Yani kanser hastalığına sahip kişilerde zaman zaman aktif kanser bulgusunun bulunmadığı zamanlar olabiliyor. Ancak Friedberg'e göre yukarıda bahsettiğimiz vakada daha agresif bir ilerleyiş var ve bu durumda remisyon görülmesi çok daha nadir bir durum. Bu da verileri önemli hale getiriyor.

Kanserli hastalarda koronavirüs ölüm oranının daha fazla olduğuna yönelik veriler de mevcut:

Ağırlıklı olarak lenfoma ve akciğer kanseri hastaları üzerinden gelen verilerle ortaya atılan bu iddianın yanında aynı zamanda koronavirüse yakalanan kanser hastalarında ölüm oranının genel kitleye oranla yüzde 16 daha fazla olduğunu ortaya koyan veriler de var.

Umuyoruz ki yakın zamanda bu iddiaları doğrulayacak türden bilimsel araştırmalar gerçekleştirilir ve sonuçları bizimle paylaşılır. İddianın doğru olduğu bir senaryoda kanser tedavisine yönelik olarak büyük adımlar atılabilmesi ihtimali var ve bu da dünyanın en güncel ve zorlayıcı hastalıklarından birine yönelik mücadele gücümüzü artıracak türden bir haber olacaktır.