Ofis Hayatını Yeniden Başlatacak Koronavirüs Katili Cihaz

Dynamics, ortamdaki koronavirüsün yüzde 99'unu saniyenin iki binde birinde yok eden cihazı Nanowave'ı duyurdu. Havayı ultraviyole ışınlarla filtre eden cihaz, tek bir kişi ya da giriş çıkışın çok olduğu büyük ofislerde kullanılabiliyor. Ürünün fiyatı ise faydasının yanın bedava.

Koronavirüs pandemisi insanların hayatlarına mal olmaya devam ederken sektörler de ellerinden geldiği oranda bu sürece katkı sağlamaya çalışıyorlar. Bu bağlamda bilim insanlarının tedavi ve aşı çalışmalarını zaten biliyoruz. Ancak şimdi, koronavirüs pandemisiyle mücadele için oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Dynamics, koronavirüs katili cihazı "Nanowave"ı resmen duyurdu.

Şirketin iddialarına göre Nanowave isimli bu cihaz, bir ortamdaki koronavirüsün yüzde 99'unu, saniyenin iki binde biri gibi kısa bir süre içerisinde yok ediyor. Dört motorlu bir yapıya sahip olan cihaz, 300 litreye kadar hava çekebilme özelliği sayesinde ortamdaki virüsü içine aldıktan sonra temiz havayı yine ortama veriyor. Şirket, cihazın hava üfleme kapasitesinin 3 metre olduğunu ifade ediyor.

Koronavirüs katili Nanowave, işte böyle görünüyor

Küçük bir füzeye benzeyen ürünün sivri ucu, temiz havanın ortama salınmasını sağlıyor. Hava girişi ise cihazın en arkasında bulunan boşluklardan yapılıyor. Cihaz, havayı içine aldıktan sonra yüksek yoğunluklu radyoaktif ışınlarla temizlik işlemi yapıyor. Ayrıca şirket, bu ürünü tasarlarken dünyanın ilk tam bükülebilen UV-C lambasını da tasarlamak durumunda kaldı.

Aslına bakacak olursak Nanowave, sadece hava filtreleyen bir cihaz değil. Öyle ki bu ürün, oldukça da akıllı bir yapıya sahip. Çünkü Nanowave, ortamdaki ürün sayısına göre çalışabilen bir yapıya sahip. Bu bağlamda ortamdaki ürün sayısı arttıkça, Nanowave'ın çalışma hızı düşüyor. Bu sayede de zaten temizlenmiş havanın defalarca filtrelenmesinin önüne geçiliyor.

Carnegie Mellon Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Prof. Elias Towe, Nanowave'ın koronavirüsü etkisiz hale getirmek için üretilmiş olan ilk ürünlerden bir tanesi olduğunu söylüyor. Cihazın performansına da değinen profesör, farklı büyüklüklerdeki laboratuvarlarda yapılan testlerin oldukça etkileyici sonuçlar verdiğini ifade ediyor. Dynamic CEO'su Jeff Mullen ise çalışmalara ilk başladıklarında kimsenin kendilerine inanmadıklarını ancak bunun gerçek bir ürün olduğunu söyledi.

Şirkete göre ortamdaki koronavirüsün yüzde 99'unu çok kısa bir sürede ortadan kaldıran cihaz, farklı ortamlarda çalıştırılabilir. Örneğin giriş çıkışın çok olduğu ofislerin yanı sıra tek bir insanın sağlığı için bile bu ürün kullanılabiliyor. Ancak şirket, ortamın büyüklüğüne göre kullanılması gereken Nanowave sayısının değişebileceğini ifade ediyor. Koronavirüs katili cihazın fiyatı ise 3.450 dolar (yaklaşık 28 bin TL + vergiler) olarak açıklandı.