2020'nin ilk günlerinden bu yana etkisini gösteren koronavirüs salgınında gün gün yaşanan tüm önemli gelişmeleri, alınan hangi önlemin ne zamana kadar devam edeceğini tek bir takvim üzerinde topladık.

Koronavirüs salgını, 2020'nin ilk 3 ayını psikolojik olarak 3 yıl gibi hissettirmiş olabilir. Salgın Çin'den çıkıp önce Avrupa'ya sonra Amerika ve Afrika'ya nasıl sıçradığına hep bilrikte tanık olduk. Ülkemizde de salgına karşı alınan pek çok önlem bulunuyor.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ve 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma kısıtlaması, resmi tatiller ve hafta sonunda sokağa çıkma yasakları, uzaktan eğitim, şehirlerarası seyahetlerin izne bağlanması, AVM'lerin kapatılması... Derken hayatımız epey değişti. Peki koronavirüse karşı alınan önlemler ne zaman kaldırılacak? Açıklanan resmi tarihler neler?

Sizin için salgının ilk günlerinden bu yana yaşanan tüm gelişmeleri, alınan tüm önlemleri ve kesinleşen kaldırılma tarihlerini bir takvimde topladık. Takvimi hazırlamak için Google Calendar uygulamasını kullandık ve yaşananlerı renk kodlarına ayırdı

Koranavirüs (Kovid-19) takvimi:

Eğer yukarıdaki takvimi görüntüleyemiyorsanız buradan ulaşabilirsiniz. Peki takvimde neler var?

Mavi çizgile halinde görünen gelişmelerin üzerilerine tıklayarak ayrıntılı bilgi alabilir, ilgili haberlere ulaşabilirsiniz.

Çin'de doğrulanan ilk koronavirüs vakasından günümüze kadar salgının ilerleyişi

Dünya'da salgına dair yaşanan önemli gelişmeler,

Türkiye'de görülen ilk vakadan bu yana yaşananlar

Türkiye'de alınan hangi önlemin ne zaman kaldırılacağı (Sadece resmi olarak açıklanan tarihler)

Salgına karşı yapılan önemli bilimsel çalışmalar, aşı ve ilaç testlerine dair açıklamalar

Sağ alt köşedeği +GoogleCalendar butonuna tıklayarak tüm tarihleri ve gelişmeleri Google Takvim ile açabilirsiniz.

Henüz resmi açıklama olmadığı için Koronavirüs Takvimi'nde bulunmayan tarihler?

Restoran ve kafelerin açılma tarihi (İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor),

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasaklarının kaldırılma tarihleri (İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor),

Üniversitelerin eğitme başlayacağı tarihler (YÖK'ten açıklama bekleniyor).

Koronavirüs Takvimi'nde görmek istediğiniz başka detaylar varsa yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz.