Koronavirüsün Kuluçka Dönemi 12 Nisan'da Bitiyor

Koronavirüs sebebiyle alınan tedbirlerin kuluçka döneminden sonra gerileme olmazsa arttırılması ile sokağa çıkışların daha da kısıtlanması, pazar yerlerinin kısmen veya tamamen kapatılması, organizasyonlara zorunlu karantina uygulaması konuşuluyor.

Tüm dünyada 90 binden fazla insanın ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs (Covid-19), Çin'in Wuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisi altına aldı. Araştırmalara göre virüsün Türkiye'ye geldikten sonra yüzde 60'ı İstanbul'dan Anadolu'ya yayıldı. 31 şehir arası giriş çıkış yasağının başladığı tarihten itibaren,12 Nisan Pazar gününe dek Covid-19'un kuluçka dönemi sona eriyor.

Sokağa Çıkma Yasağı Gelebilir

Bu tarihten itibaren gerileme görülmezse büyükşehirlerde alınan önlemlerin artırılması düşünülürken, her şehirde farklı olacak şekilde izolasyon yöntemleri, pazarların kapatılması, birkaç sektör hariç sokağa çıkma yasağının uygulanması gündemde. Alınan tedbirlerden biri olan esnek çalışma saatlerinin de tamamen sonlandırılması tartışılan başlıklar arasında bulunuyor.

Organizasyon Yapanlar Karantinaya Alınabilir

Hizmet sektöründe çalışan fakat şu an izinli sayılan 20-35 yaş grubunun çoğunlukla dışarıda olduğu ve gruplar halinde organizasyonlar yapması göz önünde bulundurularak, Sağlık Bakanlığı'nın dijital olarak telefonla takip sistemini getirmesiyle, bunun da ihlal edilmesi durumunda farklı tedbir önerileri düşünülüyor. Kurallara uymayan bu kişilerin, öğrenci yurtları benzeri gibi özel olarak belirlenecek alanlarda karantinaya alınması öneriliyor.