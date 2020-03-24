Koronavirüs salgını piyasaları etkilemeye devam ediyor. Virüs salgını nedeniyle kurumsal ikinci el araç fiyatları online pazarda, şubat ayına göre yüzde 2.5 düştü.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, sadece Çin’de görüldüğü dönemde dahi piyasaları etkilemeye başlamıştı. Virüs salgınının dünyanın dört bir tarafına yayılması piyasaların daha derinden etkilenmesine neden oldu.

Virüs salgınından otomotiv sektörü de etkilendi. Salgın nedeniyle dünyaca ünlü birçok otomobil üreticisi üretimine ara vermek zorunda kaldı. Otomobil üretiminde sorunların yaşandığı bugünlerde ikinci el otomobil piyasası da etkilenmiş görünüyor.

İkinci el araç piyasasına dair bilgi almak için INDICATA Satış Direktörü Aslı Göker’in görüşlerine başvuruldu. Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalar yapan Göker, online pazarda ikinci el araç satan kurumların yüzde 80’inin fiyatları düşürdüğünü söyledi. Araç satın alma eğiliminde de bir düşüş olduğunu söyleyen Göker, kurumların ellerinde nakit tutmak istediklerini söyledi.

Aslı Göker, kurumların ikinci el araç satın alma eğilimlerinin düşmesinin, şubat ayı ile karşılaştığında ikinci el araç fiyatlarını %2.5 oranında düşürdüğünü belirtti. Göker, mart ayının ilk iki haftasında yaşanan bu düşüşün ardından mart sonunda tekrar sayılara bakacaklarını dile getirdi.

INDICATA Satış Direktörü Aslı Göker’in verdiği rakamlar, ikinci el araç piyasasının kurumsal olan ayağını ifade ediyor. Göker, ikinci el araçların bireysel piyasasını takip etmedikleri için bireysel pazarın fiyatları hakkında yorum yapamayacağını belirtti.