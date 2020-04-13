Hürriyet gazetesinin başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs salgınına ayırdığı bugün ki köşe yazısında koronavirüsün sevdiği ve sevmediği şeyleri sıraladı.

Koronavirüs salgınından korunmak için virüsün yaygın olarak bulunacağı yüzeylerin bilinmesi ve bunların iyi bir şekilde dezenfekte edilmesi önemli bir konu. Bu nedenle araştırmacılar, koronavirüsün yaygın olarak bulunmayı sevdiği yüzeyler üzerinde çalışmalarına devam ediyorlar.

Hürriyet gazetesinin başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü köşe yazısının tamamını koronavirüse ayırdı. Prof. Dr. Müftüoğlu’nun yazısında, hemen herkesin dikkat etmesi gereken bir konu olan koronavirüsün sevdiği ve sevmediği şeyler yer alıyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na göre koronavirüsün sevdiği ve sevmediği şeyler şu şekilde:

Koronavirüs pürüzlü yüzeyleri severken pürüzsüz yüzeyleri sevmiyor. Plastik ve çelik yüzeyleri koronavirüsün sevdiği yüzeyler arasında yer alırken virüs, karton ve bakır gibi yüzeylerden nefret ediyor. Virüs, kumaş gibi gözenekli yüzeyleri sevmiyor. Kapı tokmakları koronavirüsün sevdiği yüzeyler arasında yer alıyor. Koronavirüs soğuğa ve neme bayılırken sıcak ve rüzgardan nefret ediyor.

Bütün dünyada 1.5 milyondan fazla insanı enfekte eden koronavirüsten korunmak için ortak kullanım alanlarındaki yüzeylere de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yüzeylerin sık periyotlarla dezenfekte edilmesinin yanında bu yüzeylere temas ettikten sonra ellerin yıkanması da virüse karşı korumayı ciddi bir düzeyde sağlayabilir.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun da dikkat çektiği gibi koronavirüs salgını, soğuk günlerin yaşandığı kış mevsimi ve ilkbaharın ilk günlerinde yaygınlaştı. Bilim insanları, yaz aylarında koronavirüs vakalarının azalacağını düşünüyorlar; en azından umut ediyorlar. Ancak bu konuda daha önce yapılmış bir gözlem olmadığı için bu teze şu anda şüphe ile yaklaşılıyor.