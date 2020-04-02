Koronavirüs, Ölüm Sayısında Yeni Bir Psikolojik Sınırı Aştı

Koronavirüs, can almaya devam ediyor. Açıklanan verilere göre dünya üzerinde koronavirüse insan sayısı 981.221’e ulaşırken toplam can kaybı 50.230’a ulaştı. Bu ölüm sayıları özellikle iki Avrupa ülkesinde hızla artmaya devam ediyor.

Koronavirüs, her geçen gün yeni insanlara yayılmaya devam ediyor. Ülkelerin açıkladığı resmi sayılara göre 1 milyona yaklaşan enfekte insan bulunuyor. Toplamda 981.221 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Son dönemde merkez noktasını ABD’ye taşıyan COVID-19 salgını, az önce yeni bir psikolojik sınırı aştı.

Yayınlanan son bilgilere göre dünya genelinde koronavirüsün aldığı hayat sayısı 50.230 oldu. 50 bin sınırını aşan ölü sayısı, özellikle ABD, İtalya ve İspanya’da çok fazla can alıyor. Ülkemizde de her geçen gün artan ölüm vakaları, virüsün şiddetini artırdığını gözler önüne seriyor.

ABD’de bir günde 1000’den fazla kişi öldü

ABD, bugün yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1047 kişi hayatını kaybetti. Toplamda 5.137 kişiye ulaşan ölüm sayısı, New York başta olmak üzere tüm ülke genelinde büyük bir korku yaratıyor.

ABD, koronavirüs salgınında ivmesini artırmış olsa da İtalya ve İspanya hala ölüm sayısında diğer ülkelere göre daha fazla kayıp veriyor. İtalya’da şu ana kadar 13.915 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, büyük bir hızla İtalya’ya yetişen İspanya’da ölü sayısı 10.003’e çıktı.

Türkiye’de son durum ne?

Tüm dünyada büyük bir hızla artmaya devam eden koronavirüs salgını, ülkemizde de daha fazla can almaya başladı. Türkiye’de şu ana kadar yapılan testlerde 18.135 kişide koronavirüs tespit edildi. Toplam kaybımız ise 356’ya ulaştı.