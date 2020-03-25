Koronavirüs Ölümleri Erkeklerde Neden Daha Fazla?

Koronavirüs salgını bazı kişilerin ciddi şekilde etkilenmesine yol açıyor, açıklanan raporlara göre ise erkeklerin ölme olasılığı kadınlardan daha yüksek olarak görülüyor. Peki bu farkın sebebi ne? Uzmanlar herkes tarafından merak edilen bu soruya açıklık getirmek için birtakım açıklamalarda bulundu.

Araştırmacılar tarafından kullanılan mevcut veriler, yaşam tarzı seçimlerinin yanı sıra erkeklerin önceden var olan sağlık koşullarının COVID-19'a karşı kadınlardan daha fazla ölüm riskine soktuğunu gösteriyor. İstatistik raporlamaları, şiddetli vakaların tedavisi için güncel sağlık politikalarının oluşturulmasına yardımcı olması yönünden oldukça önemli görülüyor.

Çin'de ortaya çıkan ilk vakalardan bu yana koronavirüsü inceleyen sağlık yetkilileri, COVID-19 ile enfekte olan çoğu insanın hastalıktan kurtulacağı ve bazılarının herhangi bir semptom bile yaşamayacağı sonucuna varmış durumda. Ancak virüs, özellikle yaşlılar ve önceden kronik rahatsızlıkları olan insanlar da dahil olmak üzere birçok hasta kategorisi için hayatı tehdit ediyor.

İlk günlerden beri, epidemiyologlar COVID-19'un erkekleri kadınlardan daha fazla öldürdüğünü ancak bunun neden olduğuna dair kesin bir cevap olmadığını söylüyor. Halihazırda artan sayıda vaka yaşayan ülkelerin, istatistikleri bildirirken bu kritik faktörü takip etmemesi yüzünden bazı aksaklıklar yaşanıyor. Doğru cinsiyet verilerinin, doktorların yüksek riskli hasta kategorilerini daha iyi anlamalarına ve tarama, test ve tedavi yöntemlerini buna göre uyarlamalarına yardımcı olacağı biliniyor.

En önemli sebep sağlıksız alışkanlıklar

Araştırma enstitüsü Global Health 50/50 ile çalışan CNN, erkeklerin ölüm olasılığının kadınlardan neden daha fazla olduğunu anlamak amacıyla çeşitli ülkelerden gelen COVID-19 verilerini analiz etti. Raporda, erkeklerin daha fazla risk altında olmasının bir nedeni, sigara ve alkol tüketimi de dahil olmak üzere sağlıksız alışkanlıklara kadınlardan daha fazla sahip olunması şeklinde açıklandı. Bazı araştırmacılar ise kadınların viral enfeksiyonlara karşı erkeklerden daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olduklarını, doğurganlık özelliklerinden ötürü yaşamlarının bir kısmını yabancı bir bedenle beraber geçirdikleri için bu konuda avantaj sağladıklarını aktardı.

Raporda, erkeklerde küresel olarak daha fazla görülen hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar ve kronik akciğer rahatsızlığının da COVID-19'un şiddetini arttırdığı bildirildi. Her geçen gün değişen vaka ve ölüm sonuçlarına göre güncellenen raporların virüs sona erdiğinde ne gibi analizlere ön ayak olacağını hep birlikte göreceğiz.