Koronavirüs Salgını Nedeniyle Otel Mimarisi Değişecek

Yeni ölümcül koronavirüs salgını ışığında otel mimarisinin ve tasarımının değişeceği konuşuluyor. Yeni tasarımlarda temassız sistemler de yer alacak. Spor salonlarının yerine de oda içi fitness olanakları gelecek.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar toplam 430.694 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs salgını (COVID-19) birçok alanda teknik değişimlere de neden olacak gibi görünüyor. Küresel salgın seyahatleri bir süreliğine durdurmuş olabilir ancak bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini tahmin edebiliriz.

Otel tasarımcıları ve mimarları, bu salgının ışığında turizm sektöründe otellerin gelecekteki alabileceği biçimler üzerine düşünmeye başladılar bile. Üzerinde çalıştıkları projeleri yeniden değerlendirmeye başlayan ve hatta yeni tasarımlar üzerinde de çalışmaya başlayan tasarımcı ve mimarlar, temassız sistemler ve sosyal mesafeye odaklanıyorlar. Yeni otellerdeki toplantı salonları, lobiler, misafir odaları ve hatta yiyecek ve içecek seçenekleri konusunda bile yenilikler görebiliriz.

Oyunun yeni adı 'esneklik'

İç mimarlara göre koronavirüs salgınıyla birlikte oyunun yeni adı 'esneklik' oldu. Tasarımcılar, halk sağlığı gerçeklerini misafirlerin ihtiyaçları ve tercihleri doğrultusunda birleştirmeye çalışıyorlar. Bu konseptler şimdilik geleceğe dair olsa da, bulunacak bir aşı bile şu anda yaşanan değişimlerin bir kısmını geri alamayacak gibi görünüyor. Sağlık ve güvenlik kavramlarının bundan böyle ortadan kaybolmayacağı düşünülüyor.

Örneğin bundan böyle resepsiyon bölgelerinin temassız deneyim için optimize edilmesi planlanıyor. 'Check-in' teknolojilerinin misafirlerin telefonlarına entegre edileceği söyleniyor. Lobilerinse çok işlevli bir şekilde yeniden tasarlanacağı kaydediliyor. Lobi alanlarında farklı oturma gruplarının konacağı ve bunların da hafif ve esnek olacağı belirtiliyor. Sosyal mesafeyi korumak için de lobi alanları ve ötesinde yeni işaretler konulması de planlanıyor.

Bunun yanı sıra, misafir odalarında 'temizlik algısı'nın da değişeceği kaydediliyor. Misafirlerin bundan böyle soracakları ilk sorunun 'Benden önce burada kim kaldı?' olacağını kaydeden tasarımcılar ve mimarlar, klinik bir görünüme neden olmadan temizliği vurgulamak gerektiğini düşünüyorlar. Bunun için daha fazla sert yüzey ve daha az gözenekli yüzey olabileceği tasarlanıyor. Ayrıca otellerdeki yeni lükslerden biri de yüksek vasıflı hava filtreleme sistemi olacak. Yiyecek ve içecekler hususunda da bundan böyle büfe usulünün sonunun geldiği belirtiliyor.