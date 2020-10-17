Koronavirüs Pandemisi Gelecekte Endemik Haline Gelir mi?

Şu anda koronavirüs pandemisinin nasıl ilerleyeceğini kestirmek çok kolay değil. Yine de geçmişteki salgınlara baktığımızda bir süre sonra endemik haline geldiğini görüyoruz.

Koronavirüs salgını ilk ortaya çıktığında gerek yetkililer gerekse Dünya Sağlık Örgütü farklı tanımlamalar kullanmıştı. Bunlar arasında epidemi ve pandemi sözcükleri en çok öne çıkanlar olmuştu.

Temel olarak epidemi, kontrolden çıkmış olan herhangi bir durum için kullanılabilen, oldukça geniş kapsamlı bir sözcüktür. Pandemi ise herhangi bir coğrafi kısıtlaması bulunmayan, bölgeler üstünde yayılım gösteren anlamına gelir. Şimdi bu kavramlara bir yenisi olan endemik ekleniyor.

Endemik nedir? Koronavirüs endemik haline gelir mi?

Endemik sözcüğünü aslında ülkemizdeki pek çok kişi TEMA kataloglarından biliyor. O kataloglarda endemik, belli bir bölgeye özgü olarak tanımlanmış ve ülkemizde çok sayıda endemik ağaç ve bitki olduğu belirtilmişti. Tıp alanında da sözcüğün anlamı az çok aynı: Belli bir bölgede ya da belli bir popülasyonda görülen hastalıklara endemik deniliyor.

Geçmişteki salgınlara baktığımızda bu salgının yakın zamanda bitmesi pek de olası değil. Bir aşı bulunsa bile bu aşı hastalığa karşı koruma sağlayacak, hastalığı yok etmeyecek. Hastalığı sona erdirebilecek bir imkan da şu anda yok. Yaşamı tamamen durdurmak ya da iletişimi engellemek imkansız.

Dünya çapında yeniden yükselişe geçen koronavirüse karşı bağışıklık kazanmamız da tek başına yeterli değil. Gerek aşı gerekse hastalığı kapma şeklinde bağışıklık kazanan kişiler bir süre sonra sürü bağışıklığı yaratsa da hiç virüsle temas etmemiş kişiler oldukça süreç kolay kolay sona ermeyecek.

Koronavirüs daimi olabilir

Bazı hastalıklar zaman içerisinde daha stabil hale geliyor. Koronavirüsün de bir noktadan sonra yayılma hızının sabitlenmesi bekleniyor. Bu defa da ortaya başka bir tablo çıkıyor. Bu tablo sorunun nasıl evrimleşeceği hakkında da bilgi verebiliyor.

Kızamık gibi bazı hastalıklar, bir defa yaşandığında bağışıklık elde etmeyi sağlıyor. Bu nedenle de bu hastalıkların görülebildiği bölgeler yalnızca beli yerler oluyor. Kızamık örneğinde hastalık doğum oranı yüksek, haliyle popülasyonda bağışık birey sayısının oran olarak çok daha az olduğu bölgeler oluyor.

Koronavirüs de bir defa kontrol altına alındıktan sonra virüsün yapısına bağlı olarak değişik dönemlerde, belli koşullarda yeniden yayılacaktır. Yine de küresel bir salgından çok yerel bir sorun olarak ele alınacaktır. Bir noktada virüs patlak verse bile gezegenin kalanını etkilemesi çok daha zor olabilir.