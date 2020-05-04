"Koronavirüs Poşetten Bulaşsa Vaka Sayısı Daha Fazla Olurdu"

Yeni tip koronavirüs ile ilgili açıklamada bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Poşetten, elbiseden bulaşsaydı bugün vaka sayısı onlarca kat fazla olurdu" ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuk olarak katıldığı Beyaz TV'de yayınlanan 7. Gün programında, Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtlayarak virüsün bulaşıcılığı hakkında bilgiler verdi.

Akşam gazetesinin aktardığına göre Ceyhan, “Bu virüsün yüzde 90 bulaşma yolu karşılıklı damlacık yoluyla. Yani iki insan 1.5 metreden yakın konuşurken çıkan damlacıkla bulaşıyor. Poşetten, elbiseden bulaşsaydı bugün vaka sayısı onlarca kat fazla olurdu.” ifadelerini kullandı.

Önlemlerin hafifletilmesinde en büyük tehlikenin AVM’lerde olduğunu belirten Ceyhan, “AVM’lerin tam kapasiteli açılması büyük risk. Virüs kapalı yerde kalıyor. Mağazaların camı yok. AVM içindeki klimalar dolaşımı sürekli taşıyor. Biz bunu Diamond Princess gemisinde gördük. Damlacık 1.5 metreye gider diyoruz ama havalandırma çok daha uzak mesafeye götürüyor” dedi.

"Tatile gidebilecek miyiz?" sorusunu da yanıtlayan Ceyhan, “Şehirler arası dolaşımın açılmasına bağlı. Bulunduğunuz ilde ya da gideceğiniz ilde salgının belli oranda kontrol altına alınmış olması gerekir. Ben kuralların ilk İstanbul’da kaldırılacağını düşünüyorum. Çünkü ilk kontrol noktasına İstanbul ulaştı. Yazlığı olanlar belki gidebilecek ama otellere herkes gidemeyecek. Ülkelerin durumuna da bakılacak" dedi.