Yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-19 salgını nedeniyle olabildiğince izole olduğumuz günlerdeyiz. Özellikle 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı nedeniyle çocuklu aileler ve ebeveynler için zorlu bir süreçten geçiyoruz. Peki izolasyon döneminde ebeveynler, çocuklarıyla nasıl kaliteli vakit geçirebilirler?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle pek çoğumuz neredeyse evimizden hiç çıkmıyoruz. Okulların da kapalı olduğu bu gönüllü karantina günlerinde en çok sıkılanlar çocuklar oluyor. Çocukların sıkılmaması, evde kaliteli vakit geçirmeleri ve bu sürecin daha eğitici bir hale gelmesi için uzmanlardan ebeveynlere öneriler var.

Özellikle evden çalışmaya devam eden ebeveynler çocukları için yeterli vakit ayıramayabiliyorlar ama uzmanlara göre çocuklarınız için ayırdığınız sürenin uzunluğundan ziyade bu vakti nasıl değerlendirdiğiniz önemli. Uzmanların açıklandıkları ebeveynlere öneriler doğrultusunda siz de evinizde çocuklarınızla kaliteli vakit geçirebilirsiniz. Tavsiyeler Sosyal Psikolog Nurcan Demiryürek, Uzman Psikolog Ceylan Şekerci ve Klinik Psikoloj Merve Koyuncu'nun çeşitli medya kuruluşlarında yer alan açıklamalarından derlenmiştir.

Çocuklarıyla evde kaliteli vakit geçirmek isteyen ebeveynlere öneriler:

Neden evde kalmak zorunda olduğumuzu açıklayın:

Bazen gözden kaçırsak da, uzmanlara göre çocuklar her şeyin farkındalar ve bir açıklama bekliyorlar. Neden okula ya da parka gidemediklerini merak eden çocuklarınızı asla geçiştirmemelisiniz. Çocuğunuzun yaşına göre yaşadığımız durumu açıklamalı ve kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmalısınız.

Çocuğunuzun yaşına göre “Hasta olmamak için evde kalmalıyız.” gibi bir açıklama yapabilir ya da konunun önemini daha detaylı olarak anlatabilirsiniz. Çocuğunuzu korkutmadan ama var olan durumun da gerçeklerini saklamadan anlatmanız evde geçireceğiniz günlerde yapacağınız aktivitelere daha hevesli katılmasını sağlayacaktır.

Bu sürecin bir tatil olmadığını açıklayın:

Kimi zaman içinde olduğumuz salgın durumunu unutup, bir tatildeymişiz gibi hissediyoruz ama bu bir tatil değil. Çocuğunuza da bu durumu yaşına göre anlayacağı bir şekilde anlatmalısınız.

Eğer okula gidecek yaştaysa online eğitimi önemsemesini sağlayın. Dersleri düzenli olarak takip etmesini, verilen ödevleri ve projeleri zamanında yapmasını sağlamalısınız. Böylece eğitim hayatı da aksamadan devam etmiş olur.

Doğa ile ilişkisini kesmeyin:

Etrafta kimsenin olmadığı bir saatte çocuğunuzla evinizin bahçesinde kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz ama bir parka ya da oyun alanına gitmeniz uzmanlar tarafından önerilmiyor. Fakat bu, doğadan uzak kalacaksınız anlamına da gelmiyor. Doğayı evinizin içine küçük saksılarla getirebilirsiniz.

Evinizin yakınındaki bir çiçekçiden ya da internet sitelerinden biraz toprak, birkaç bitki ve saksı alarak evinizin içinde, balkonunuzda ya da terasınızda küçük bir bahçe havası yaratabilirsiniz. Çocuklarınızla beraber bu bitkilerle ilgilenerek hem onları doğadan koparmamış olursunuz hem de bitkiler hakkında yeni bilgiler edinmelerini sağlayabilirsiniz.

Müzik ve dansı ihmal etmeyin:

Müzik dinlemenin ve dans etmenin hem ruh hem de beden üzerindeki olumlu etkileri olduğu herkes tarafından biliniyor. Bu durum hem çocuklar hem de yetişkinler için geçerli. Özellikle dışarıda spor yapamadığımız bugünlerde dans etmenin önemi daha da artıyor. Uzmanlar tarafından verilen ebeveynlere öneriler arasında birlikte dans etmek de var.

Dans etme aktivitenizi çocuğunuzla geçireceğiniz kaliteli bir zamana çevirebilirsiniz. Dans edeceğiniz müziği çocuğunuzun seçmesine izin verin. Daha sonra serbest stilde ya da oluşturacağınız hızlı bir kareografi ile çocuğunuzla beraber hem eğlenceli vakit geçirmiş hem de spor yapmış olursunuz.

Çocuğunuzun el ve zihin becerisini geliştirin:

Yapboz ya da lego gibi oyuncaklar çocuğunuzun hem zihinsel hem de fiziksel gelişimine yardımcı olacaktır. Yapboz yaparken çocuğunuzun dikkat algısı gelişecek, legolarla oynarken ise hem el becerisi kazanacak hem de hayal dünyası gelişecektir. Hayal dünyasını geliştiren bir başka oyuncak ise oyun hamurudur.

Çeşitli renklerde alacağınız oyun hamurlarıyla oynaması için çocuğunuzu teşvik etmenize bile gerek yok. Oyun hamurlarını gördüğü anda hemen onlarla oynamaya başlayacak ve hayal dünyasını oyun hamurlarıyla ortaya çıkaracaktır. İpler ve boncuklarla yapacakları küçük el işleri de yaratıcılık kazanmaları konusunda faydalı olacaktır.

Birlikte mutfağa girin:

Hepimiz bu evde kaldığımız dönemde hiç olmadığımız kadar uzun süre mutfakta vakit geçirmeye başladık. Ekmek, yoğurt gibi klasik lezzetlerin yanı sıra dünya mutfağından da pek çok yeni tarif denediğimiz mutfak maceralarına çocukları da dahil etmek, birlikte geçirilecek eğlenceli vaktin kapısını aralayacaktır.

Elbette çocuğunuzun eline bıçak ve kesme tahtası verip pırasa doğramasını bekleyemezsiniz ama her yemekte çocuğunuzun katkı sağlayacağı bir şey mutlaka vardır. Birlikte hamur yoğurabilir, pirinci bardağa doldurmasını sağlayabilir, tuz ekleme işlemini onun yapmasına izin verebilirsiniz. Yemek yapmayı öğrenmek ileride çocuğunuzun çok işine yarayacaktır.

Film seansları yapın:

Bütün çocuklar çizgi filmlere bayılırlar ama çocuğunuza sadece çizgi film izletmek zorunda değilsiniz. Uzmanlara göre erken yaşta izlenilen filmler çocuğun sanat algısı üzerinde büyük rol oynuyor. Çocuğunuzun yaşına uygun bir komedi ya da aksiyon filmini beraber izleyebilirsiniz.

Kurgu filmlerin yanı sıra çocuğunuzun ilgi alanına uygun bir belgesel film izlemek de son derece kaliteli bir vakit geçirme olacaktır. Su dünyası, uzay, vahşi doğa üzerine birlikte belgeseller izleyebilirsiniz. Kim bilir belki bu sayede çocuğunuzun gelecekteki meslek seçimi bile şekillenebilir.

Kişisel alanlarınızı belirleyin:

Evden dışarı çıkmıyor olmanız her zaman yan yana vakit geçirmek zorunda olduğunuz anlamına da gelmiyor. Özellikle evden çalışmaya devam edenler için çalışırken kendilerine özel bir alan olması son derece önemli. Kişisel alanların önemini çocuklarınıza anlatın.

Odanıza kapanıp çalışmaya başlayacağınız zaman çocuğunuza neden başka odada ve yalnız olmanız gerektiğini yaşına göre anlayacağı bir şekilde açıklayın. Ona, insanların yalnız kalarak da vakit geçirebileceğini anlatarak tek başına da yapabileceği aktiviteler gösterebilirsiniz.

Çocuğunuzun sıkılmasına izin verin:

Elbette bütün bir gün boyunca çocuğunuzla eğlenceli ya da verimli vakit geçiremezsiniz. Tıpkı siz ve herkes gibi çocuğunuz da sıkılacaktır. Çocuğunuzun sıkılmasına izin verin. Uzmanlara göre sıkılma durumu bile çocuğunuzun yaratıcılığını geliştirecektir.

Siz çalışırken ya da başka bir şeyle uğraşırken çocuğunuz tek başına bir şeyler yapmayı bilmeli. Sıkıldığı zamanlarda kendi başına vakit geçirmeyi öğrenmesi ilerleyen yaşlarda da kimseye ihtiyaç duymadan, tek başına hayatını yaşayabilmesinin temellerini atacaktır.

Karantina günlerinde çocuklarıyla eve kaliteli vakit geçirmek isteyenler için uzmanlar tarafından ebeveynlere öneriler bu şekilde. Bu öneriler doğrultusunda evde kaldığınız günleri en verimli şekilde geçirebilirsiniz. Eğer sizin de evde çocuklarınızla yaptığınız farklı aktiviteler varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Kaynaklar: 1, 2, 3