Koronavirüs Salgını Döneminde Siber Suçlar Dört Kat Arttı

Tüm dünya koronavirüs salgınının pençesindeyken, milyonlarca insan evlerine kapandı. Buna bağlı olarak internet kullanımında büyük artış yaşanırken, bilgisayar korsanları ise durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), salgın döneminde siber suçlarda artış yaşandığını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Moğolistan’da kamu sektörü çalışanlarına yönelik siber saldırı düzenlendiğini aktarmıştık. Siber saldırı, ülkenin Dışişleri Bakanlığı'na aitmiş gibi davranarak koronavirüs enfeksiyonlarının yaygınlığı hakkında orijinal görünümlü e-posta ve word belgesi (RTF dosyası) barındırıyordu.

Siber saldırılara ilişkin açıklama yapan bir FBI yetkilisi, koronavirüsün başlangıcından bu yana bu hafta siber saldırı bildirimlerinin zirve yaptığını söyledi. Aspen Enstitüsü’nde konuşma yapan FBI Genel Müdür Yardımcısı Tonya Ugoretz, salgından önceki aylarla kıyasladıklarında siber saldırı ihbarlarının dört kat arttığını ifade etti.

Koronavirüs döneminde siber saldırılarda artış yaşanıyor:

FBI bünyesinde İnternet Suç Şikayet Merkezi (IC3) olduğunu belirten Ugoretz, “Ne yazık ki IC3 son birkaç aydır inanılmaz derecede meşgul.” dedi. Koronavirüs dönemi öncesi günde yaklaşık bin şikayet aldıklarını dile getiren FBI yetkilisi, bu rakamın şimdilerde 3-4 bine yükseldiğini söyledi. Ugoretz ayrıca, sahte koronavirüs yardım kuruluşları oluşturanlar olduğu ve bu kişilerin insanlara maske ve diğer türde ekipman gönderme sözü verdiğini ifade etti.

Durum sadece siber saldırılarla sınır değil. FBI yetkilisi, kurum olarak yabancı ülkeler tarafından ABD’nin hem ulusal sağlık hizmeti sektörünü hem de koronavirüs araştırma yeteneklerini hedef alan saldırılar gerçekleştirildiğini dile getirdi. Tonya Ugoretz, “Kesinlikle bu kurumlardan bazılarına keşif faaliyeti ve bazı müdahaleler gördük. Özellikle de kendilerini koronavirüsle ilgili araştırmalar üzerinde çalışırken tanımlayanlara yönelik…” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün, siber saldırılarla ilgili bir tanımı mevcut. İnfodemik olarak belirlenen bu terim, “insanların, internette dolaşan hem doğru hem de yanlış bilgi bolluğu ile bombardımana tutulması” olarak tanımlanıyor. Yetkililer, internet kullanıcılarını, bilgisayar korsanlarına karşı dikkatli olmaları yönünde sıklıkla uyarıyor.