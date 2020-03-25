Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 29 hastaya otopsi yapan uzmanlar, yaptıkları incelemeler sonucunda koronavirüsün ölümnden sonra da akciğerdeki varlığını devam ettirdiğini ortaya çıkardı.

Koronavirüs ortaya çıktığından bu yana çok sayıda can aldı, çok sayıda insan da hastalıkla mücadele ediyor. Bu esnada da bilim insanları, hastalığı ve hastalığa neden olan koronavirüsü daha yakından inceliyor.

Bu konuda pek çok farklı araştırma yapılıyor. Bazı araştırmaların amacı bir aşı geliştirmek, bazı araştırmalar ise var olan vakaları tedavi edecek ilaç bulmak amacında. Bazı araştırmalar ise hastalığı tanımaya çalışıyor.

Ölümden sonra bile yaşıyor

Hastalığın ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin’de araştırmacılar, yeni nesil koronavirüs hakkında yeni bilgiler elde etti. Pekin Üniversitesi Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölüm Başkanı Wang Guiqiang, yaptığı açıklamada virüsün ilk olarak hastaların akciğerlerini hedef aldığını açıkladı. Virüs bu kadarla da kalmıyor, bağışıklık sistemini düşürürken kalp, karaciğer, böbrek gibi hayati organlara da hasar veriyor.

Araştırmacılar, hastalığı daha iyi tanıyabilmek amacıyla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 29 kişi üzerinde otopsi gerçekleştirdi. Araştırmaya katılan doktorlardan birinin açıklamasına göre bu çalışma, daha spesifik bir tedavi planı geliştirilmesine yardımcı olacak.

Hayati organları hedef alıyor

Otopsi sonuçlarına göre virüs yalnızca ölüm sonrasında akciğerlerde yaşamaya devam etmiyor. Hastaların bağışıklık sistemini de koronavirüs ile birlikte zayıflıyor. Guiqiang, bağışıklık hücrelerindeki önemli düşüşün ölümlerde önemli rol oynayabileceğini söylüyor. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ile birlikte, bakteri ve mantar enfeksiyonu olasılığı da ortaya çıkıyor. Kritik durumdaki hastalar, birden fazla enfeksiyona maruz kalıyor.

Kovid-19 ayrıca kalp, karaciğer ve böbrekler de dahil olmak üzere pek çok organa da zarar verebiliyor. Bu durumun altını çizen araştırmacılar, organ yetmezliğinin engellenmesi için kritik organların da desteklenmesi gerektiğini açıkladı.

Koronavirüs hakkında şu anda çok fazla bilgiye sahip değiliz. Araştırmacılar, virüsü daha yakından tanımak ve ona karşı önlemler almak için ellerinden geleni yapıyorlar. O zamana kadar kendimizi hastalığa karşı korumamız gerekiyor.