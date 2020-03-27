Sokağa Çıkması Kısıtlananlara Araç Muayenesi Müjdesi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi. Bu kapsamdaki vatandaşlar, araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabilecek.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği genelgede 65 yaş üzeri olmaları ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayenelerinin ertelendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi. Bu kapsamdaki vatandaşlar, araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabilecek.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için daha önce 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan yurttaşların sokağa çıkmalarını yasaklayan İçişleri Bakanlığı, söz konusu yasak kapsamında motorlu araçların muayeneleri için valiliklere genelge gönderdi.

45 günlük erteleme kararı:

Genelgede; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34'üncü maddesinde, trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının belirli zamanlarda muayene edileceği, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması hâlinde araç sahibine idari para cezası ve süre verileceği, verilen süre sonunda muayene yaptırılmazsa araçların trafikten men edileceğinin hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Bununla birlikte 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan yurttaşların evlerinden çıkamadıkları için araç muayenesini fiili imkânsızlık nedeniyle yaptıramadıkları vurgulandı ve bu durumda karşılaşacakları yaptırımlar nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan yurttaşları dışarı çıkmaya yönelttiğinin altı çizildi.

Genelgede bu yurttaşların evlerinde kalmalarının salgınla mücadele için büyük öneme sahip olduğu vurgulanarak "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahiplerinin sokağa çıkma yasağı ilan edildiği tarihten sonraki muayeneleri ertelenmiştir" denildi.

Bu kapsamda olanların araç muayenelerini yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34'üncü maddesi kapsamında yaptırabileceği belirtildi. Bakanlık, söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusunda bu kapsamdaki vatandaşlara herhangi bir cezai işlem uygulanmamasını, trafik zabıtası tarafından kararların herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesini istedi.