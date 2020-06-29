Koronavirüs Tedavisinde Kullanılan İlacın Fiyatı Açıklandı

Koronavirüs tedavisinde acil durumlarda kullanım izni verilen Remdesivir isimli ilacın fiyatı açıkladı. İlacın üreticisi Gilead Sciences, ilacın bir kürünün ABD’deki fiyatının 3 bin 120 dolar, ABD dışındaki ülkelerde ise 2 bin 340 dolar olduğunu açıkladı.

Koronavirüs salgını başladığından beri en çok tartışılan konulardan biri de vakaların tedavisinde kullanılan ilaçlar oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın da taraf olduğu ilaç tartışmalarında ses getirmesi muhtemelen bir bilgi paylaşıldı.

FDA’nın koronavirüs vakalarının tedavisinde acil durumlarda kullanılmasına izin verdiği Remdesivir isimli ilacın fiyatı, geliştirici firma tarafından açıklandı. İlaç şirketi Gilead Sciences, Remdesivir’in bir kürünün fiyatının ABD dışında 2.340 dolar (yaklaşık 16 bin TL), ABD’de ise 3.120 dolar (yaklaşık 21 bin 372 TL) olduğunu açıkladı.

FDA, Remdesivir’e sadece acil durumlarda kullanılması için onay verdi. ABD’nin dışında Japonya ve Güney Kore de Remdesivir’in koronavirüsün tedavisi sırasında acil durumlarda kullanılması için ilacı onayladı.

Remdesivir’in acil durumlarda kullanılmasına izin verilmesine rağmen ilaç konusunda tartışmalar devam ediyor. Salgın sırasında yapılan bazı araştırmalar, ilacın koronavirüs hastalarının hastanede yatma süresini kısalttığını gösteriyor. Bazı bilim insanları ise ilacın koronavirüse karşı yeteri kadar etkili olmadığını düşünüyorlar.

Remdesivir’in koronavirüs tedavisindeki etkisi tartışılmaya devam ederken, ilaç şirketi Gilead Sciences, koronavirüs salgını sırasında değerini epey artırdı. 2020 başından bu yana Gilead Sciences’ın ABD borsaların işlem gören hisseleri yüzde 15 oranında değer kazandı.