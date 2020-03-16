Yurt Dışından Gelenlerin Doldurdukları 'Koronavirüs' Formu

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Türkiye, yurt dışından dönüş yapacak vatandaşlara yönelik bazı önlemler almıştı. Ülkeye giriş yapmak isteyen vatandaşların doldurması zorunlu olan form ise ilk kez görüntülendi. Vatandaşlardan hangi bilgilerin talep edildiği de ortaya çıkmış oldu.

Yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2'nin neden olduğu COVID-2019 hastalığı, tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde yaşam yavaş yavaş normale dönerken Avrupa, Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgının yeni merkezi olarak açıklandı. Türkiye ise ülkeye dönmek isteyen vatandaşlara yönelik 14 gün kuralı başta olmak üzere bazı prosedürler uyguluyor.

Yurda dönmek isteyen vatandaşlar, ilk etapta resmi bir form doldurarak salgına ilişkin alınan önlemlerin daha tedbir olmasını sağlıyorlar. Yasal olarak doldurulması zorunlu olan formda vatandaşlar, son 14 gün içerisinde bulundukları ülkeleri de belirtmek zorundalar. Hatalı bilgi paylaşımı yapanlara ise yasal yaptırımlar uygulanacağı uyarısı var.

Yurt dışından gelen vatandaşların doldurdukları koronavirüs formu:

Yukarıdaki form, Dubai'den Türkiye'ye dönüş yapan Instagram kullanıcısı @lale.d tarafından paylaşıldı. Kimlik ve iletişim bilgilerinin yanı sıra, kişinin uçuş bilgileri de talep ediliyor. Ardından koronavirüs salgınının neden olduğu COVID-19 hastalığına ilişkin belirtiler varsa, vatandaşlar bu soruya da yanıt veriyorlar. Ek olarak hastalığı taşıyan bir kişi ile yakın temasta bulundularsa bunu da açık bir şekilde bildirmek zorundalar.

Ayrıca formu dolduran her vatandaş, yanlış bilgi verdiği takdirde yasal işlem uygulanması durumuna da onay veriyor. Bakanlıklar, form ile elde edilen verileri kullanarak yurt dışından gelen hastalara ilişkin önlemler alıyor, bu bilgiler üzerinden hastalığın olası yayılma ağını ortaya çıkartabiliyorlar.

Koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan evde karantina kuralarına buradan, salgına karşı tüm bilinenler ve alınması gereken önlemlere buradan, Dr. Mehmet Öz’ün konuya ilişkin açıklamalarına ise buradan ulaşabilirsiniz.