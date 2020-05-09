COVID-19 Teşhisi Konulan Kişi Sayısı 4 Milyonu Geçti

Ülkemizde koronavirüs vakalarında düşüş yaşansa da dünya geneline baktığımızda artış devam ediyor. Açıklanan son verilere göre dünya genelinde koronavirüs teşhisi konan kişi sayısı 4 milyonu geçti.

Koronavirüs pandemisi, ilk kez ortaya çıktığı Aralık 2019’dan beri yüzlerce ülkeye ve milyonlarca insana yayıldı. Ülkelerin paylaştığı COVID-19 verilerini toplayan “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 4 milyon 273’e ulaştı. Yeni bir psikolojik sınırı geçen pandemi, son günlerde yavaşlamaya başlamıştı.

Bazı ülkelerde yavaşlayan bazılarında ise hızlanarak artmaya devam eden COVID-19 pandemisi, bu süreçte en fazla ABD’yi vurdu. ABD, 1 milyon 317 bin vakayla dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke oldu. ABD’yi 260 bin 117 ile İspanya, 217 bin 185 ile İtalya, 211 bin 364 ile İngiltere, 185 bin 859 ile Rusya takip ediyor. Ülkemiz ise Fransa, Almanya ve Brezilya’dan sonra en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 9. ülke konumunda.

İyileşenler artıyor

Dünya genelinde koronavirüs vakası 4 milyonu geçmiş durumda. Elbette bu sayıların içine hayatını kaybedenler ve iyileşenler de katılıyor. Dünya genelinde 275.423 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 1 milyon 375 bin 748 kişi ise iyileşti. Bu bilgiler ışığında baktığımızda dünyada resmi olarak koronavirüs tedavisi gören 2 milyon 349 bin 102 hasta bulunuyor.

Türkiye’de son durum ne?

Koronavirüs pandemisi sürecinde son dönemde ülkemizden güzel haberler gelmeye başladı. İyileşen sayısının enfekte hasta sayısını geçtiği ülkemizde şu ana kadar 135 bin 569 kişiye koronavirüs tanısı kondu. Bu kişilerden 86 bin 396’sı iyileşirken 3 bin 689 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu sayılara baktığımızda ülkemizde aktif koronavirüs tanısı konmuş 45 bin 484 kişi bulunuyor.