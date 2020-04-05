Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, dünya genelinde hayatı durma noktasına getirdi. 200’den fazla ülkeye bulaşan koronavirüs, dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla kişiye de bulaşmış durumda.

Dünya genelinde 200’ün üstünde ülkeye yayılan koronavirüs, birçok ülkede hayatın durma noktasına gelmesine sebep oldu. Bazı ülkeler, virüsün yayılmasını durdurmak amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ülkemizde ise 60 yaş üstü ve 20 yaş altı grupların sokağa çıkması yasaklandı. Türkiye’de ayrıca ilk düzeyden üniversite düzeyine kadar tüm eğitim gruplarında da eğitime ara verildi. İnsanlara ise mecburi olmadığı sürece evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı

Koronavirüs ile ilgili çeşitli istatistiklerin bulduğu Worldometer sayfasında yer alan bilgilere göre, dünya genelinde vaka sayıları 1 milyon 203 bin 428’e yükselmiş durumda. Açıklanan resmi rakamlara göre COVID-19 salgını, 200’den fazla ülkede görülmüş durumda.

Koronavirüsle ilgili en çok vakanın görüldüğü ilk 10 ülke şöyle:

Amerika Birleşik Devletleri: 311 bin 637

İspanya: 126 bin 168

İtalya: 124 bin 632

Almanya: 96 bin 92

Fransa: 89 bin 953

Çin: 81 bin 669

İran: 55 bin 743

Birleşik Krallık: 41 bin 903

Türkiye: 23 bin 934

İsviçre: 20 bin 505

Koronavirüsle bağlantılı en çok ölümün görüldüğü ilk 10 ülke şöyle:

İtalya: 15 bin 362

İspanya: 11 bin 947

Amerika Birleşik Devletleri: 8 bin 454

Fransa: 7 bin 560

Birleşik Krallık: 4 bin 313

İran: 3 bin 452

Çin: 3 bin 329

Hollanda: bin 651

Almanya: bin 444

Belçika: bin 283

Dünya genelinde koronavirüse bağlı olarak yaşanan ölümlü vakaların yarısından fazlası bu 10 ülkede gerçekleşmiş durumda bulunuyor. Türkiye ise koronavirüse bağlı en çok ölümlü vakanın görüldüğü 12. ülke konumunda bulunuyor.