Dünya genelinde 200’ün üstünde ülkeye yayılan koronavirüs, birçok ülkede hayatın durma noktasına gelmesine sebep oldu. Bazı ülkeler, virüsün yayılmasını durdurmak amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Ülkemizde ise 60 yaş üstü ve 20 yaş altı grupların sokağa çıkması yasaklandı. Türkiye’de ayrıca ilk düzeyden üniversite düzeyine kadar tüm eğitim gruplarında da eğitime ara verildi. İnsanlara ise mecburi olmadığı sürece evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.
Koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Koronavirüs ile ilgili çeşitli istatistiklerin bulduğu Worldometer sayfasında yer alan bilgilere göre, dünya genelinde vaka sayıları 1 milyon 203 bin 428’e yükselmiş durumda. Açıklanan resmi rakamlara göre COVID-19 salgını, 200’den fazla ülkede görülmüş durumda.
Koronavirüsle ilgili en çok vakanın görüldüğü ilk 10 ülke şöyle:
- Amerika Birleşik Devletleri: 311 bin 637
- İspanya: 126 bin 168
- İtalya: 124 bin 632
- Almanya: 96 bin 92
- Fransa: 89 bin 953
- Çin: 81 bin 669
- İran: 55 bin 743
- Birleşik Krallık: 41 bin 903
- Türkiye: 23 bin 934
- İsviçre: 20 bin 505
Koronavirüsle bağlantılı en çok ölümün görüldüğü ilk 10 ülke şöyle:
- İtalya: 15 bin 362
- İspanya: 11 bin 947
- Amerika Birleşik Devletleri: 8 bin 454
- Fransa: 7 bin 560
- Birleşik Krallık: 4 bin 313
- İran: 3 bin 452
- Çin: 3 bin 329
- Hollanda: bin 651
- Almanya: bin 444
- Belçika: bin 283
Dünya genelinde koronavirüse bağlı olarak yaşanan ölümlü vakaların yarısından fazlası bu 10 ülkede gerçekleşmiş durumda bulunuyor. Türkiye ise koronavirüse bağlı en çok ölümlü vakanın görüldüğü 12. ülke konumunda bulunuyor.