Koronavirüs bugüne kadar yüz binlerce insanın hastalanmasına ve on binlercesinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüs tüm dünyayı etkileyen bir salgına dönüşmüş olmasına rağmen bazı ülkeler salgından başarılı bir şekilde korunmayı başardılar.

Koronavirüs salgını şu anda 200’den fazla ülkede devam ediyor. Dünya üzerinde 800 binden fazla insan bu virüse yakalanmış olmasına rağmen bazı ülkeler hala bir tek vaka bile açıklamadı.

İstatistik sitesi Statista’ya göre Türkmenistan, Tacikistan, Yemen, Güney Sudan, Kuzey Kore, Malavi, Sao Tome ve Principe, Komor Adaları ve Lesotho’da 1 Nisan itibariyle hiçbir koronavirüs vakası bulunmuyor.

Bu ülkelerde hiçbir koronavirüs vakası bulunmamasının 3 muhtemel sebebi var. Birincisi, gerçekten de hiçbir vakanın bulunmaması. İkincisi, ülkelerde yeterli sayıda test yapılmıyor ve vakaların tespit edilemiyor olması. Üçüncüsü ise tespit edilen vakaların açıklanmaması.

Herhangi bir koronavirüs vakası açıklamayan ülkeler listesinde koronavirüs kelimesinin yasaklayan ve halkın koronavirüs hakkında konuşmasını dahi yasaklayan Türkmenistan gibi ülkelerin olması, bu konudaki ihtimallerin çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Koronavirüse karşı verilen mücadelenin bir tarafını alınacak önlemler oluşturuyor. Ancak önlem alabilmek için öncelikle virüs salgını ile ilgili bilgilerin kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Bilgilerin saklandığı toplumlarda, salgına karşı gerekli önlemlerin alınmadığını düşünmek yanlış olmaz.