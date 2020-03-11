Korumalar, yüksek ateşli birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşmaması için güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Erdoğan'ın etrafında termal kameralı önlem alındı.

Çin’in Wuhan kentinden yayılan Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına aldı. Virüsün uğramadığı tek ülke Türkiye’ydi. Geçtiğimiz gece açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Corona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Vakanın yurt dışından gelen bir vatandaşta bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koruma:

Türkiye, Corona virüsüne karşı işi sıkı tutmaya, tedbirleri almaya devam ediyor. Bunun son örneği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı için TBMM'deydi. Erdoğan’ın etrafındaki bir kişi de dikkatleri üzerine çekti. O kişi, Erdoğan’ı özel bir termal kamerayla koruyan ekipte yer aldı.

Termal kamera aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafındaki kalabalık, grup toplantısına girerken ve çıkarken büyük bir dikkatle ve kesintisiz bir şekilde takip edildi. Erdoğan’ın attığı her adım izlendi. Herkesin ateşi tek tek kontrol edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafında ateşi 36 derecenin üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Söz konusu tedbirin uygulanmaya devam edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı bir açıklamada sarılmaya ve tokalaşmaya tedbiren ara verilmesi gerektiği yönünde bir uyarıda bulunmuştu. Öyle ki, kendisi de bir süredir tokalaşma ve sarılmayı bıraktı, sadece selamlaşma yolunu tercih ediyor. Ancak bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulanıyor.

Koruma ekipleri, ellerindeki termal kameralarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenliğini sağlamaya başlarken, kameralar sayesinde Erdoğan'a yüksek ateşli birinin yaklaşması durumunda, anında müdahale edilecek.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü salgınına ilişkin, "Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir" dedi. Dünyanın ve Avrupa'nın geri kalanıyla ilişkileri tümden kesmenin imkan dahilinde olmadığına işaret eden Bakan Koca, ilişkilerin en bariz olduğunu, bunlardan birinin turizm diğerinin ise ticaret olduğunu bildirdi.