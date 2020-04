Koronavirüs Araştırması: 5 Kişiden 4'ünde Hiçbir Belirti Yok

Dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili yapılan araştırmalarda yeni bir tehdit ortaya kondu. Çin'deki virüse yakalanan her beş kişiden dördünde herhangi bir semptom olmadığı yapılan son vaka araştırmalarında ortaya çıktı.

Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, kısa zaman içerisinde tüm dünya genelinde kriz yarattı. 1 milyondan fazla insana bulaşan virüsün şifresi çözülmeye çalışılırken, diğer yandan da aşı çalışmaları devam ediyor.

Bilim dergisi British Medical Journal, Çin'de 1 Nisan itibarıyla tespit edilen 166 yeni vakayı ele aldığı bir araştırma yayınladı. Bu vakalardan hastalığa dair hiçbir belirti göstermeyen 130 kişi tespit edildi. Her beş vakadan dördünde hiçbir semptomun görülmemesi hastalığın yayılmasında kritik bir rol oynadığı belirtilirken, çalışmayı yorumlayan Oxford Üniversitesi'nden Tom Jefferson sonuçların çok önemli olduğunu söyledi.

'Virüs Her Yerde Olabilir'

Jefferson, “Henüz elde edilen örnekler çok az ancak daha çok veri ulaşılabilir olacak. Bu vakaların nasıl tanımlandığı da şu an için belirsiz. Eğer çalışmanın genellenebilir olduğunu kabul edersek, virüs şu an her yerde olmalı” dedi.

Jefferson'a göre koronavirüs, sanılandan çok daha uzun süredir dolaşım halinde ve çok sayıda insan bu salgına maruz kalmış durumda.