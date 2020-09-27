Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (COVID-19) bağlı nedenlerle hayatını kaybeden kişilerin sayısının 1 milyona ulaştığı açıklandı. Hayatını kaybeden kişilerin büyük bir çoğunluğu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa sürede dünya geneline yayılarak pandemi hâlini aldı. Çeşitli konular için gerçek zamanlı istatistikler sağlayan web sitesi ‘Worldometer’ verilerine göre 200’den fazla ülke ve bölgeye yayılan virüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyonu aştı.

Öte yandan şimdiye dek virüse yakalanan 33 milyon 195 milyon 933 kişi bulunurken, bu hastalardan 24 milyon 521 bin 247'si virüsü yenip sağlığına geri kavuştu. Dünya genelindeki vakaların 25 milyon 521 bin 77'si ölüm ya da iyileşme nedeniyle kapanırken, hâlâ devam eden 7 milyon 674 bin 156 aktif vaka bulunuyor. Bu vakalardan 7 milyon 608 bin 784'ünün (%99) durumunun stabil, 65 bin 372'sinin (%1) durumunun ise kritik seviyede olduğu aktarılıyor.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu ABD'den:

Dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybeden 1 milyon 530 hastanın 209 bin 273'ü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu. ABD'nin ardından 141 bin 503 ölümle Brezilya, 95 bin 75 ölümle Hindistan, 76 bin 243 ölümle Meksika ve 41 bin 988 ölümle Birleşik Krallık geliyor. Ülkemizde virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybeden 7 bin 997 kişi bulunuyor.

Dünya genelinde virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısının en yüksek olduğu ülkeler şu şekilde:

ABD – 209 bin 273 Brezilya – 141 bin 503 Hindistan – 95 bin 75 Meksika – 76 bin 243 Birleşik Krallık – 41 bin 988 İtalya – 35 bin 835 Peru – 32 bin 142 Fransa – 31 bin 700 İspanya – 31 bin 232 İran – 25 bin 589

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre 27 Eylül Pazar günü Türkiye'de yapılan 101 bin 119 test sonrası bin 467 hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bugün vefat eden kişilerin sayısı 68 olarak açıklanırken, bin 116 kişi ise virüsü yenip sağlığına geri kavuştu.