Ushio adlı bir Japon şirket, dünyanın ışıkla koronavirüsü öldüren ilk lambasını resmi olarak duyurdu ve satışa sundu. Care 222 UV adlı lamba, şimdilik sadece tıbbi kurumlara satılıyor.

Japonya merkezli bir aydınlatma ekipmanları üreticisi olan Ushio, dünyanın ilk koronavirüsü ‘öldüren’ ultraviyole (UV - mor ötesi) lambasını duyurdu. Columbia Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Care 222 UV lambanın; genel olarak toplu taşıma, asansör, ofis gibi insan sirkülasyonunun fazla olduğu ve virüsün bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde kullanılması planlanıyor.

Ultraviyole lambalar, halihazırda özellikle tıp ve gıda sektöründe sterilizasyon aracı olarak yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak bu lambalar cilt kanseri ve göz rahatsızlıklarına neden olduklarından insanların bulunduğu mekanlarda aynı amaca hizmet edemiyorlar.

Dünyanın ilk koronavirüs öldüren UV lambası: Ushio Care 222 UV

Ushio tarafından duyurulan UV lamba ise tıp ve gıda sektöründe kullanılan geleneksel 254 nanometre dalga boyundaki ultraviyole ışığın aksine 222 nanometre dalga boyuna sahip ultraviyole ışık yayıyor ve şirketin iddiasına göre bu ışık ne cilt ne de gözler için bir tehlike oluşturmuyor.

Ushio’nun iddiasına göre Care 222 UV, tavana takıldığında, lambadan 2,5 metre uzaklıktaki 3 metre kare alanda bulunan tüm yüzey ve nesnelerdeki bakteri ve virüslerin yüzde 99’unu ‘öldürmeyi’ başarıyor. (Virüsler, yaşayan canlılar olmadığından ‘etkisiz hale getiriyor’ da diyebiliriz.) Ushio’ya göre Hiroshima Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, 222 nanometre ultraviyole ışınların koronavirüsü etkisiz hale getirmede etkili olduğunu doğruladı.

1,2 kilogramlık bir ağırlığa sahip olan Care 222 UV, kalın bir cilt kitap kalındığında ve 300.000 Japon Yeni (yaklaşık 21.920 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Şirket, şu an için yalnızca tıbbi kurumlardan gelen siparişleri kabul ettiğini, ancak ilerleyen dönemde arz talep dengesinin sağlanmasıyla diğer müşterilere de ürünün temin edileceğini ifade etti.