İlk Kez Bir Koronvirüs Hastası ECMO Makinesi İle Kurtarıldı

ABD’de bir koronavirüs hastası ölmek üzereyken uygulanan yeni bir yöntemle hayata döndürüldü. 53 yaşındaki adam, oksijenin doğrudan kana verildiği ECMO isimli bir makine sayesinde koronavirüsü yenmeyi başardı.

Koronavirüse yakalanan insanların tedavisi için dünyanın dört bir tarafından doktorlar farklı yöntemler denemeye devam ediyorlar. ABD’de geçtiğimiz günlerde denenen yeni bir yöntemle ölmek üzere olan bir koronavirüs hastası, hayata geri döndürüldü.

ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan Phoenix şehrinden Enes Dedic isimli bir adam, annesinin Bosna’daki cenazesine gidip ABD’ye döndükten sonra kendini iyi hissetmemeye başladı. 15 Mart’ta nefes almakta zorluk çeken adam, hastaneye kaldırıldı.

Solunum güçlüğü yaşayan adamın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Testin pozitif çıkmasının ardından Dedic, solunum cihazına bağlandı. 53 yaşındaki adam iki gün boyunca solunum cihazına bağlı kalmasına rağmen işler iyi gitmemeye başladı.

Solunum cihazı nefes alması için yeterli olmadı

53 yaşındaki Enes Dedic’e solunum cihazı yeterli olmayınca John C.Lincoln Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Tıp merkezindeki doktorlar, Dedic’e solunum cihazı yeterli gelmeyince başka bir yöntem denemeye karar verdiler.

Dr. Robert Riley ve Dr. Anselmo Garcia, Dedic’i kurtarmak için ECMO ismi verilen bir makine kullanmaya karar verdi. ECMO makinesi, hastanın vücudundan kan alarak, kana doğrudan oksijen verir. Oksijen verilen kan makine aracılığıyla hastaya yeniden verilir.

Solunum cihazı ile durumu ölüm sınırına gelen 53 yaşındaki Enes Dedic, ECMO makinesine bağlı olduğu ilk 10 gün boyunca komada kaldı. Dedic, 11. gün ise komadan uyanmayı başardı.

ECMO kullanılarak kurtarılan ilk insan

Koronavirüsten kurtulmayı başaran Enes Dedic, koronavirüsten ECMO yöntemi ile kurtulan dünyadaki ilk insan oldu. 53 yaşındaki adam pazartesi gününden itibaren artık kendi kendine nefes alabiliyor ve koronavirüs testleri negatif çıkıyor.

ECMO programının direktörleri de olan Dr.Riley ve Dr.Anselmo, ECMO’nun çok zor durumlarda kullanıldığını söyledi. Doktorlar, “Hastayı kurtarmaya yardımcı olmak için başka bir şey kalmadığında, bu yöntemi kullanıyoruz” dediler.

ECMO programının direktörü olan iki doktor, koronavirüse karşı ECMO makinesi ile başarı kazandıktan sonra şimdi Arizona’daki diğer ECMO merkezlerindeki sağlık çalışanlarını eğitiyorlar.