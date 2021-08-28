Billy the Kid’in Öldürüldüğü Silah Rekor Fiyata Satıldı

Vahşi Batı’nın azılı suçlusu Billy the Kid’in öldürüldüğü silah, Britanya’daki müzayede evi Bonhams tarafından, kimliğini gizli tutmak isteyen bir alıcıya 6,3 milyon dolara satıldı. Bonhams, bu fiyatın ateşli silahlar için rekor olduğunu söyledi.

Günümüz Amerika Birleşik Devletleri'nin batı bölgesinde hakim süren azılı suçlular ve iyiler arasındaki mücadelede pek çok efsane isim ön plana çıktı. Bu isimlerden biriyse Billy the Kid idi.

Gerçek adı Henry McCarty olan, Vahşi Batı’nın azılı suçlusu ve kanun kaçağı 21 yaşındaki Billy the Kid, 1881 yılında öldürüldü. Onu öldüren silah ise geçtiğimiz günlerde bir silah için dudak uçuklatıcı bir fiyata satıldı.

Af talebi gelmiş fakat affedilmemişti:

Billy the Kid, Arizona ve New Mexico’da aylarca süren arama sonucunda bir çiftlikte kendisini arayan Şerif Garret tarafından vurularak öldürüldü. Şerif, Billy'yi Cold Single Action tipi bir silahla vurmuştu. O silah, günümüze kadar korundu.

O zamanların en ikonik hazinesi olarak tabir edilen silah, Bonhams müzayede evi tarafından, rekor bir fiyatla 6,3 milyon dolara satıldı.

Billy the Kid, ölmeden önce sekiz kişinin ölümüne neden olmuştu. 15 yaşında yetim kalan Henry, ilk olarak 16 yaşında yiyecek çalmaktan tutuklandı.