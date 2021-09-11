Apple, geçtiğimiz gün şirket içi taciz ve cinsiyetçilik gibi iddiaları gündeme getiren bir çalışanını kovmuştu. Aniden ve gerekçeleri tam olarak açıklanmadan işine son verilen çalışan, şirkete karşı dava açıyor.

Apple tam da lansmana günler kala en az yeni iPhone ailesi kadar konuşulan bir konu ile gündemde. Ashely Gjovik isimli bir Apple çalışanı, bir süredir Twitter'da şirketteki çeşitli taciz, zorbalık ve cinsiyetçilik iddialarını dile getiriyor. #AppleToo hareketi ile başka Apple çalışanlarının da konuya ilişkin açıklamaları sonrası epey ısınan gündemde dün oldukça manidar bir durum yaşandı.

Apple, bir süre önce iddiaları sebebiyle idari izne çıkardığı çalışanını aniden kovdu. Gerekçe olarak gizli bilgilerin paylaşılmasını ve 'fikri mülkiyet ihlalini' gösterse de, şirket paylaşılan gizli bilgilerin ne olduğu sorusuna yanıt vermedi. Gjovik'in işine son vermeden önce onu konu hakkında görüşmeye çağıran ve 'görüşmenin yazılı gerçekleşmesi' isteğini reddeden Apple, bunun hemen ardından da Gjovik'i kovdu.

Gjovik dava açıyor:

Gjovik yeni paylaştığı bir haberle Apple'a karşı açmak istediği özel davanın Equal Employment Opportunity Commission (Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu) ve California's Department of Fair Employment & Housing (Kaliforniya Adil İstihdam ve Konut Departmanı) tarafından onay aldığını bildirdi. Gjovik'in bu davaya hangi iddialarını taşıyacağı henüz bilinmiyor.

Dava ile birlikte uzun zamandır Apple'da devam ettiği iddia edilen ırkçılık, cinsiyetçilik, taciz ve zorbalık gibi vakaların yöneticiler ve Tim Cook tarafından yeterince ciddiye alınmadığı konusunun da bir süre daha tartışılacağını söyleyebiliriz. Ancak davanın sonucunun Gjovik lehine olup olmayacağı konusu büyük bir muamma.