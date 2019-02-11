KPSS’de Türkiye Birincisi Olan Öğretmen Mülakatta Elendi

Fizik öğretmenliği branşında Türkiye birinciliği bulunan öğretmen adayı Deniz Eren Demir, mülakat aşamasında düşük puan alarak elenmenin şokunu yaşıyor. Demir, mülakattan elenmek için herhangi bir neden olmadığını, sürecin çok iyi ilerlediğini söylüyor.

Kamu Personeli ve Seçme Sınavı, devlet memurlarının atanmaları için geçmeleri gereken ilk aşama. Açılan kadro sayısının düşük, başvuran kişi sayısının fazla olduğu durumlarda ise adayların aldıkları puanlar büyük önem taşıyor. Özellikle öğretmenlik alanlarında bazen yıllarca atama bekleniyor.

2018 yapılan KPSS sınavında 88,295750 puan alarak fizik öğretmenliği alanına Türkiye biricinliği kazanan Deniz Eren Demir, bu başarısıyla avantajlı duruma geçti. Ardından 14 Aralık 2018 tarihli mülakata katılan Demir, tüm sorulara doğru cevap verdiğini söylemesine rağmen 54,00 puan alarak elendi.

Yaşadıklarını Evrensel Gazetesi’ne “Çok büyük hayal kırıklığı yaşadım” diyerek anlatan Demir, 2016 yılında da 90,02728 puan aldığını, bu puanla da aynı alanda Türkiye dördüncüsü olduğunu söyledi. 2016’da ilk kez uygulanan mülakat sistemine katılan Demir, o yıl mülakattan 95,67 aldı. 2017’deki mülakata da katılan demir orada da 93,00 puan kazandığını söylüyor.

Demir, “2017’de evlilik sürecine başlamıştım. Zorunlu hizmetin 6 yıl olması, yaşadığım şehir olan İstanbul’a atama yapılamamasından dolayı atamamı isteyemedim. Bu durum beni çok üzmüştü. Şartlarımı düzenleyip iki sene sonra tekrar sınava girdim. Bir yandan özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaparken bir yandanda bu sınava çalışmamı gerektiren zorlu bir süreç geçirdim.” açıklamasında bulunuyor. Öğretmen adayı, “Sınav başarımın bu kadar yüksek olması beni sevidirmişken böyle bir durumla karşılaşınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadım” diyor.

Sözlerine “54 puan verilen son mülakatımda sorulan soruları yanıtlarken puanımın düşük verilmesine neden olacak herhangi bir durum yoktu.” şeklinde devam eden Demir, “Mülakatlarda daha önceden hazırlanmış kapalı zarflar bulunuyor. Birini seçiyor ve soruları sözlü olarak yanıtlıyorsunuz. Girdiğim mülakatların hiçbirinde komisyon üyeleri tarafından zarfın içinde bulunanların dışında bir soru ile karşılaşmadım.” ifadesinde bulundu.